沙鹿茶館命案2殺手逃柬埔寨路線曝　「幕後主使者」金援助偷渡

▲台中沙鹿茶館槍擊案，事發至今3個月多仍未逮獲開槍的2名槍手。（資料照／記者李忠憲攝，下同）

記者陳玉／台中報導

今年5月間沙鹿茶館槍擊案震驚大眾，事發至今已有3個月多，專案小組卻遲未逮捕開槍的陳姓男子、李姓少年，據悉，陳、李2人背後有幕後主使者金援，預訂南部船隻，走海上、陸路偷渡到柬埔寨，刑事局已派員跨國追緝中。

▲▼2名槍手在大白天囂張的持長短槍掃射，造成1死2傷。

此案是發生在今年5月18日，地點位於沙鹿中山路上某家茶館，2名黑衣男子中午持長短槍掃射，造成史姓男子胸腹、下半身等多處中彈身亡，另波及到1對正在用餐的夫婦，而該茶館當日立即關門休息，隔2日即在臉書粉絲頁發布「結束營業公告」，讓不少在地居民相當惋惜。

警方立即成立專案小組調查，查出行兇2男為陳姓男子及李姓少年，2人前一天先在西屯區、東區租賃2部轎車，將其中一部放在嘉陽高中對面公墓，行兇後再到公墓換車，將原車燒毀，接著再開往苗栗，再度將車放火燒毀，從此下落不明。

▲2名槍手在茶館開槍殺人後，開車逃逸並放火燒車滅證。

警方雖立即報請檢察官通報境管，防止陳、李逃亡國外，據了解，2嫌背後疑似有幕後主使者，先預訂船隻後，以140萬元的價碼協助2人搭船偷渡到越南，再坐車進入柬埔寨，但是否在今年7月間就偷渡，警方以「偵查不公開」為由，拒絕向媒體證實，但刑事局國際科幹員已跨國前往追緝中。