台中男遭控「脫褲遛鳥」引恐慌　警：有思覺失調將協助就醫

▲罹患思覺失調症的男子常在溪南路一段出沒，警方表示，他個性溫和、並無攻擊性。（圖／翻攝自Google map）



記者陳玉／台中報導

家住台中烏日區一名中年男子，因罹患思覺失調症無法工作，平時常獨自步行外出，近日有居民投訴該男有「脫褲遛鳥」行為，指出他會造成學生、女性等恐慌；警方證實，該男有輕微精神障礙，但無攻擊性、個性溫和，推測裸露行為應是衣著沒有穿好，才會意外「露鳥」，已有通知社福單位給予協助。

警方表示，該男平時與家人同住在溪南路上民宅，因他患有思覺失調症，無法工作，但他個性溫和、生活作息正常，不會去干擾他人，有時會在喀哩國小、超商旁等街道上獨自散步，附近住戶都知道他的狀況，大多數都會善意包容。

對於有住戶投訴「脫褲遛鳥」，警方說明，目前並無接獲有人報案，但近來員警巡邏時有見到男子，都是衣著完整，推測該狀況可能是男子自理能力不佳，當時褲子沒穿好才會掉落，並不是故意有裸露行為。

警方也指出，該男家庭狀況不富裕，平日家人外出工作時，他就會自己到住家附近散步，今年度僅接獲一次有關該男報案，是他在超商前長時間徘徊，他人見狀擔心其安危，才請員警到場關心，並無危險行為，目前已有通報相關社福單位，後續將由專家進一步協助男子。