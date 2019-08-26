72歲志工中風3次積極復健　只為重拾琴鍵為病患「彈出」憂傷

▲豐原醫院鋼琴志工陳豐鎮，透過樂曲撫慰病患、家屬。（圖／豐原醫院提供，下同）



記者陳玉／台中報導

台中72歲陳豐鎮熱愛彈奏鋼琴，每週二上午固定到豐原醫院擔任鋼琴志工，透過樂曲來讓病患或家屬得到心靈撫慰，但陳本身曾經歷3次中風，因想重回醫院演奏，他積極復健只為重拾琴鍵，同時也用自己的生命故事，鼓勵走不出憂傷的病患，要積極面對病痛。

陳豐鎮表示，3年前某天在家中看電視，當時正準備要拿遙控器轉台，沒想到左手突然不聽使喚，接著左腳也變得無力，所幸女兒及時發現立即送醫治療，因中風住院7天，一回家馬上把彈鋼琴當作復健，秉持著想快點回到鋼琴志工的崗位上，3個月後順利恢復正常生活。

▲陳豐鎮以自己的生命故事，來鼓勵病患勇敢面對病魔。



但在去年6月、11月，又陸續發生講話不清楚的中風情形，陳豐鎮坦言，「擔憂又湧上心頭」，但仍告訴自己要積極復健，才能將熱愛的鋼琴音樂在醫院散播，讓患者、家屬都能夠得到心靈上的慰藉。

豐原醫院志工李麗雪表示，陳是位熱愛鋼琴的志工，每周二上午都會固定到醫院大廳彈琴，現場年輕人、年長者都會被他演奏吸引，其演奏風格也多有變化，讓大家都能沈浸在音樂世界中，暫時忘記病痛。若他遇到病患情緒低落，也會分享自己的生命故事，鼓勵患者勇敢對抗病魔。