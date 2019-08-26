7個月瘋狂跑步甩肉51公斤！　他成功跑進「美國陸軍」達成入伍夢想

▲平托為了加入美國陸軍，成功減了51公斤。（圖／翻攝自美國陸軍官網）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一位來自美國拉斯維加斯（Las Vegas）的18歲男子平托（Luis Enrique Pinto Jr.）為了加入陸軍的行列，在短短7個月內瘋狂減重，一共瘦了113磅（約51公斤），終於在達到陸軍的體重要求後，將於下（9）月正式接受士兵的基礎訓練，未來更目標減重到190磅（約86公斤），希望自己還能變得更好。

據Business Insider、空軍時報（Army Times）等外媒報導，平托在高中時曾是足球進攻線衛（offensive lineman），不過他一直很渴望能夠加入陸軍的行列，只是身高6英尺1英寸（約185.4公分）的他，體重高達317磅（約144公斤），超出美國陸軍的入伍體重標準。

平托是在祕魯（Peru）和拉斯維加斯長大的，原先在建築工地從事電工的工作，但在近日決定成為家中第一個在美國軍隊服役的人，他認為「生命只有一次，我不想每天醒來都在做一樣的事情。」因此，他積極改變自己的飲食習慣，即便不擅長跑步，仍不斷慢跑、短跑，現在甚至只需要花6分30秒就能跑完1英里（約1.6公里），比最開始跑步時，減少了一半的時間。

已經擔任4年招聘人員的Philip Long最初見到平托時，其實是持懷疑態度，表示有許多新兵的體重明明只差一點點就能通過要求，但他們卻「從未投入精力」，不過他仍支持平托減重的目標。平托最後也果真甩肉成功，瘦了113磅（約51公斤），總算達到入伍標準，預計在9月正式加入並進行士兵訓練。

平托也在招募人員的幫助下，能夠負責操作和維護武器系統，這份新工作還帶給他1萬6千美元的獎金。平托提到，他現在的目標是減重到190磅（約86公斤），不過減重不是他的最終目標，他只希望自己可以變得更好，最後減重成功的他也玩笑話地說，「我打算把舊襯衫都拿去當毛毯來用」。