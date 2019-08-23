白露未至「白鹿」擾局！花蓮文旦要搶收　柚農：希望國軍幫忙

▲花蓮縣瑞穗鄉種植中秋節應景的文旦每年都在白露前後採收，今年受白鹿颱風影響已提前採收。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據中央氣象局預測白鹿颱風極有可能直撲台灣東南部而來，如果路徑不變，花蓮縣中南部大半區也將籠罩在颱風半徑範圍內，中秋節應景的文旦每年都在白露前後採收，今年白鹿颱風擾局，柚農擔心受影響已提前採收，瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，鶴岡地區文旦產量有四千二百萬台斤，農友請工人加緊採收，目前也僅採收近一成而已實在來不及，希望颱風遠離台灣，否則對柚農生計會有很大影響。



花蓮文旦較去年略為減產，種植面積約1013公頃，占全國24％，其中最大宗的800公頃鶴岡文旦，柚農近日已陸續投入採收，但因文旦收成最怕風吹雨淋，颱風「白鹿」直撲東南而來，花蓮中部以南難逃影響，柚農憂心忡忡，22日一早已提前搶收，深怕颱風帶來豪大雨，造成柚子落果又降低了甜度。

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▲柚農為了加快採收進度，已到鄰近地區僱請工人，但目前挨家挨戶都在忙採收，到處都在搶人，工人不太好找。

瑞穂柚農為了加快採收進度，已到鄰近玉里、光復等鄉鎮請人，但目前挨家挨戶都在忙採收，説實在工人「實在不太好找」，到處都在搶人啦！

黃盛皇說，柚農緊急投入採收，原有請國軍協助，但回覆需颱風警報發布才能支援，無奈若下雨也沒辦法採，只好「能採多少算多少！」，畢竟國軍部隊以作戰與救災為主，他們有他們的職責，能來幫忙是最好，柚農將很感激。

瑞穗鄉鶴岡地區的柚農林誠雄說，受白鹿影響已提前預約工人採收文旦柚，目前他的果園目前已採收1／3，希望能在颱風前採收1／2，減少損失。白鹿颱風目前雖是輕颱，但擔心雨量，柚子水分過多會有裂果情形，強風也會造成熟果外觀受損、甚至腐爛。