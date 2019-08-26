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韓國瑜學歷被疑造假！大學同學PO「頭髮茂密」照證明　另曝「利菁」也是同學

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▲▼黃國雄貼照證明韓國瑜學歷。（圖／翻攝黃國雄臉書）

▲黃國雄貼照證明韓國瑜學歷。（圖／翻攝黃國雄臉書）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020，但由於他近期風波不斷，就連學歷都被質疑，讓他氣得表示，「到底又有什麼意義？」此外，韓國瑜的同班同學也看不下去，在臉書貼出多張當時與同學的合影及通訊錄，證明韓國瑜就是日間部的學生，另外，他們班上也另外出了位名人，就是知名主持人利菁。

韓國瑜在美國商會演講大講「晶晶體」，受到網友嘲諷質疑他是否真的是英語系畢業的，還說他明明是東吳夜間部的，那要如何利用晚上時間打工。對此，韓國瑜25日下午在臉書公布「東吳英語系畢業證書」，更批評是有心人士捏造他是夜間部畢業抹黑他。

此外，韓國瑜的大學同班同學黃國雄也早在24日就貼出文章寫道，「真巧，我民70年進去東吳英文日間部就讀大一，班上也有一位韓國瑜，他還做過班代；我74年畢業，那位韓國瑜也一起畢業。根據通訊錄，夜間部卻查無韓國瑜這個名字，怪了，誰看到夜間部有韓國瑜的？七月鬼門沒關嗎？」

▲▼黃國雄貼照證明韓國瑜學歷。（圖／翻攝黃國雄臉書）

▲黃國雄貼照證明韓國瑜學歷。（圖／翻攝黃國雄臉書）

▲▼黃國雄貼照證明韓國瑜學歷。（圖／翻攝黃國雄臉書）

然而，這樣的傳言仍持續甚囂塵上，黃國雄25日再發文感嘆，「政治果然不是我們非政治系、法律系的能碰！」他表示，「謠傳韓國瑜說謊，然後要韓國瑜提出證明沒說謊，這是哪招？謠傳者怎不提出韓國瑜偷偷從夜間部轉到日間部的證明？」

黃國雄說道，無論是畢業紀念冊、畢業證書、通訊錄，亦或是師長、同學，還有他本人所拍的照片，「隨便都能證明韓國瑜是東吳英文系『日間部』70年大一入學，74年大四畢業的。」然而，現在卻謠傳韓國瑜是先考上夜間部，再偷偷利用身分、管道轉到日間部就讀，「試問有誰聽說過大學日夜間部可以互換的？這可不是公司內部的部門調任。」

韓國瑜在70年、24歲時從日間部入學，且第一天就跟黃國雄一起上課，而他也當過班代。黃國雄提出質疑，「何來功夫利用身分/管道從夜間部申調日間部？而且，通訊錄夜間部也沒有韓國瑜。他認為，東吳大學可以直接對提出這個謠言的人控訴汙衊校譽，「東吳大學還開著，好事者怎不去教務處挖出證據？「當我們這屆74級AB兩班100多人同窗四年同假的嗎？黑韓手段至此，見識了！」

▲▼黃國雄貼照證明韓國瑜學歷。（圖／翻攝黃國雄臉書）

▲黃國雄另外也貼出通訊錄，證明韓國瑜就是東吳英文系的日間部。（圖／翻攝黃國雄臉書）

文末，黃國雄還提到，「我不攀附權貴，班上出了知名人物，我不曾/無意宣揚，這次專程公開貼出文圖說明，旨在闢謠，對於相片中露臉的同學們，請諒解。事實上，本班還有另一位知名人物，利菁，通訊錄的吳中X就是！」

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關鍵字：韓國瑜,利菁,東吳英文系

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