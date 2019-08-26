董念台要韓粉說明「韓國瑜的好」！　若有3件以上就相挺到底





▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者袁茵／綜合報導

「今天不罵韓！」討債專家董念台26日表示，很多人覺得他罵高雄市長韓國瑜罵得太過頭了，因此他決定請韓粉們「說說韓國瑜到底有那些好？」如果韓國瑜有三件以上的好，那他就願意真心相挺到底！

董念台26日在臉書上提到，「很多人怨我罵韓太過頭，我也覺得是該檢討。因此，我今天就請挺韓的粉絲們，說說韓國瑜到底有那些好，好讓大家值得相挺！」

董念台說，所謂的好，是指韓國瑜在市長任內做過哪些「好」的事情？有哪些正在執行的選舉政見？又有哪些事可以誇讚的？還有，韓國瑜的總統大選政見，哪一條可以做到？或是令下一代看到未來？「所有韓的好，不應是口號或製作出來的鏡頭，這樣不能稱之是好！」

最後，董念台表示，如果韓國瑜有3件以上的好，他就願真心相挺韓國瑜到底。

底下網友留言，「小林村案，高雄路平案，清理下水道。」董念台則回應，「小林村案算是可以稱讚！其他二項就只是市政該有的工作，好與壞都是市政之一的當然工作，不能算是好吧！」也有人說，「韓國瑜心中有庶民！」但董念台認為，這個「太抽象了」。

過去常常將「愛與包容」掛在嘴邊的韓國瑜，面對這陣子外界的砲火攻擊，他25日在臉書上說「黑韓可包容、黑函零容忍」，26日上午受訪時再補充，現在抹黑已經抹到無法令人相信的地步，「就像把愛與包容逼到懸崖旁邊，沒辦法再退了，已經到了顛倒黑白的地步」，因此決定跟律師商量、準備提告抹黑的人。