法尼新創科技「乙太幣」吸金17.7億　害妙齡女輕生！起訴13人

▲法尼新創科技吸金案，案經桃檢偵查起訴。（圖／ET資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

無良田姓夫妻成立「法尼新創科技公司」，宣稱有全台最大的以太幣礦場，以週年利率18％至86％不等，吸引2千多名投資客，在短短2年內即違法吸金達17.7811億元，案經桃檢獲報指揮台北市調處積極蒐證偵辦，26日偵結，將田姓夫妻和旗下講師共13人，依違法銀行法起訴。

檢調調查，田男(40歲)和妻子黃女(43歲)，於2017年7月成立法尼新創科技公司，設計「乙太幣拓礦礦機」，以挖礦投資以太幣，再搭配認購飲料店、咖啡店、火鍋店及餐廳股份等方式，喊出週年利率18％至86％超高利息，向投資客廣募資金。

法尼新創科技公司料田妻負責發放獎金、紅利，夫妻倆實際卻是以「吸後金補前金」方式，先讓投資者嚐到甜頭、每月都有獲高利，還主動幫忙拉下線賺取3.5萬元獎金，事發後，一名投資的妙齡女因400萬血本無歸又怕連累下線，輕生殞命。

案經桃檢獲報，指揮台北市調處積極蒐證，到案說明的投資客達262人、損失3億餘元，檢調根據查扣帳冊，估算投資者遍布全台、至少2千人，犯罪所得恐達17億7811萬元。桃檢認定田姓夫妻違法吸金，依違反《銀行法》非銀行不得經營準收受存款業務達1億元以上、《期貨交易法》非法經營期貨經營事業等罪嫌起訴，並查扣2人資產土地7筆、建物5筆，存款179萬1446餘元，向法院聲請宣告沒收、追徵。檢方也呼籲被害人踴躍提出檢舉。

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