ANB誆投資馬來西亞房產吸金1.3億　挪去「買基金自己賺」

▲ANB集團誆投資馬國房地產吸金1.3億元，都拿去新加坡開戶買基金自己賺。（圖為資料照／記者柳名耕翻攝，下同）

記者劉昌松／台北報導

「馬來西亞ANB&M101」集團對外宣稱，可代為投資馬來西亞房地產，年報酬逾3倍，並創設「WoPay」系統作為虛擬交易帳戶，1年內吸引160名投資人投入1.3億元，結果都被集團拿去新加坡開戶買資金投資，台北地檢署10日依違反《銀行法》、《電子支付機構管理條例》、洗錢等罪起訴李姓主嫌等5人，並已將不法所得全數查扣回台。

檢警調查，ANB集團在台負責人為張姓男子，但實際操作資金運作的是李姓主嫌，集團對外宣稱擁有馬來西亞四星級紅酒店、五星級百萬富翁酒店、保時捷大廈等房產，開放民眾投資，每單位美金200元到1萬元不等，年報酬率高達348%，藉此在兩岸以及星馬地區吸引投資。

李嫌除了架設ANB網站外，另外在未經主管機關核准下，找來分別開立電腦公司的陳姓、沈姓共犯，製作「WoPay」電子錢包供投資人使用，民眾投入的資金，都會進入陳姓共犯的帳戶，再由陳轉匯給李姓主嫌。

檢方追查資金流向發現，李嫌等人從2017年7月到隔年3月間，把投資人的資金透過OBU帳戶轉移資金至海外，匯往德意志銀行新加坡分行帳戶，另外投資資金賺錢，再另外透過國內公司帳戶發放獎金報酬給投資人。

檢察官經新加坡帳戶高姓持有人同意匯回後，已將李嫌等人藏在海外的373萬美元，折合台幣1.3億元贓款匯回台灣扣押，待法院判決定讞後，可依被害人請求分配發還。

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