兩岸吸飽百億！　「牛樟芝大王」劉威甫落跑　全台3萬會員慘賠

圖、文／鏡週刊

被媒體封為「牛樟芝大王」的台商劉威甫，4年前在大陸成立「中國珍菌堂集團」，聲稱首創「椴木培植法」結合「家庭富農」專案，以直銷手法吸引會員加入，賺了不少錢。

2年多前，他風光回台成立分公司，並以每單位7.5萬元的保證金，吸引會員投資培育牛樟芝，宣稱每週支付700元培植費，約滿後全額退回保證金。珍菌堂號稱全台會員逾3萬人，吸金超過20億元，但去年開始許多投資人收不到培植費，最後公司人去樓空，受害人求助無門。

外表看來略為靦腆的投訴人小周，10日晚間帶著裝滿資料的大帆布袋與記者碰面，提到因投資劉威甫的「珍菌堂」導致自己與親友的積蓄血本無歸，原本拙於言辭的他，脫口痛批珍菌堂根本就是吸金、詐騙集團，激動之餘，卻藏不住他的不知所措與無助。

本刊調查，小周口中的珍菌堂全名為「珍菌堂生物科技股份有限公司」，目前仍未撤銷營業登記，公司掛名負責人為張桂銘，實際上是有「牛樟芝大王」之稱的台商劉威甫在大陸成立的「中國珍菌堂集團」台灣分公司。

也許是因為在中國大陸賺了不少錢，劉威甫把同一套專案搬回台灣，並在2017年2月設立台灣分公司，還在台北盛大舉行開幕儀式，當時媒體稱他為「打開牛樟芝藍海市場」的船長。不過，對小周及其親友而言，這個船長開的恐怕是艘海盜船！



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