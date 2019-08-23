越比越丟臉　藍軍請綠營市議員勿再護航林俊憲入校園事件

▲台南市議會國黨團書記長蔡育輝，請民進黨團台南市議員，勿再護航林俊憲入校園事件。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會第3次臨時會閉幕，市議員們針對立委林俊憲，以立委辦公室發公文『轉知』學校和教育局，入校園辦課綱活動爭議進行交鋒，國民黨團怒批林俊憲根本不是在宣導課綱，根本是在選立委，民進黨護航議員還有臉來比較。

國民黨團強調，國民黨新北立委辦課綱活動，主辦單位教育部列名在前，議員配合還有教育局，協辦單位，有教師會，反觀林俊憲看板，林俊憲站在教育部主秘前，主辦單位，教育部則列名在後，沒有教育局，協辦單位沒有教師會只有家長會，國民黨立委開放全市民來參與，林俊憲只開放自己立委選區民眾參與，這比越丟臉。

議員王家貞表示，辦課綱說明會，活動前1天校長在議會答詢都坦承還沒收到公文，因為民進黨政治咖一通電話，校長就必須承擔責任嗎？立委陳亭妃在辦課綱說明會是廣邀全市市民，而不是為了選立委包藏禍心，國民黨要進入校園辦活動台南市教育局支持嗎？教育局能給公平關心的空間嗎？家長有疑義應如何處理？拜託市長黃偉哲讓教育有一個中立空間，希望黃偉哲的溝通管道不是在呼弄大家。

議員洪玉鳳指出，立委林俊憲的轉知公文強調自己的立委選區，地方教育局連協辦單位都沒列名，台南市校園使用相關辦法規定10天前要將公文送達學校，結果活動前1天學校連公文都沒收到，再再都顯示政治又汙染校園，黃偉哲在市議會答詢態度都非常柔軟，但回到市府，回給議員的公文，全都滯礙難行。

議員盧崑福說，為什不罵立委陳亭妃要罵林俊憲，民進黨說政治不能介入校園，人物主辦時間點不好，立委林俊憲又不是第1次選舉，為什麼只鎖定自己選區，公民與社會不教禮義廉恥，現在教的是立委在立院的質詢，為什麼要汙染孩子心靈，林俊憲做的不對，為什麼不道歉。

蔡淑惠表示，教育局應嚴守政治不入校園的分際，不要讓基層成為無辜受害者，出了問題教育局應一肩承擔，教育局要求學校把108年課綱排的滿滿的，慈濟中學希望老師志工進入校園去教導品德教育，因為國中生正逢青春期叛逆期，德性的教化非常重要，結果課綱排的滿滿的，品德課程完全排不進去，教育局如果覺得教育品德重要是不是應去溝通協調。

蔡育輝指出，國民黨團要求的是行政中立，但去年選議員時，他穿著選舉背心進入市政府，居然被以行政中立要求脫去背心，要在新營體育場辦活動也被以行政中立拒絕，但蔡英文卻可以在此大動員，民進黨說話不算話，有甚麼好比，越比民進黨越漏氣，國民黨林奕華、柯智恩是跟地方政府教育局一起主辦，民進黨卻是由林俊憲立委辦公室轉知，民進黨議員還好意思護航嗎？

議長郭信良聽聞議員蔡育輝進入台南市政府，被要求脫去選舉背心，直說太不合理，請市長黃偉哲回去好好教育員工，府會應彼此相互尊重。