囂張！警察特考班學生KTV敬酒暴衝　竟嗆未來學長：我比你懂法律

▲警察特考班呂姓學生KTV飲酒，卻與人起衝突，還態度囂張嗆前來處理警員，訊後依社維法裁罰並記過處分 。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳以昇／新北報導

保一總隊代訓的一名特考班學生，休假與友人相約在新北市三峽區KTV飲酒歡唱，期間與隔壁包廂民眾因敬酒起了口角，警方獲報到場，還對警員嗆聲「我以後也是警察，法律我比你還懂」，面對學弟嗆聲，警方仍以優勢警力將他及3名友人帶回偵訊，訊後依社維法裁罰。

25日凌晨2時許，有民眾向警方報案，指稱在新北市三峽區的好樂迪KTV，有人在包廂裡起衝突，疑似酒後鬧事，警方立即派5名警員到場察看；抵達後，其中一名呂姓男子向警員嗆聲「我以後也是警察，法律我比你還懂」，態度相當囂張，更拿出手機對警員反蒐證。

警方擔心現場飲酒民眾失控，再調派4名警員到場協助，將鬧事的4人帶回派出所偵訊。據了解，這名呂姓男子是保一總隊代訓的特考班學生，利用休假與朋友相約到KTV飲酒歡唱，期間到隔壁包廂敬酒卻引發口角糾紛，進而有拉扯行為。

由於呂男酒後對警方態度傲慢囂張，訊後將他及其他3人依社會秩序維護法裁罰，並由保一總隊分隊長將他帶回並依規定記過處分，呂男行為嚴重影響警方聲譽，未來將列入畢業考核成績。