「館柯會」日期曝！　苦苓提7個問題：相信你不會讓柯文哲蒙混過關

▲「館柯會」敲定8/28晚上直播。（圖／記者林敬旻攝／取自飆捍臉書）

記者張靖榕／綜合報導

「館長」陳之漢日前在直播在感嘆對柯文哲很失望，「他現在跟以前已經很不一樣」、「本來100分，現在不到60分。」眼見這位大咖柯粉都說話了，柯透過幕僚聯繫館長，表達願親上節目說分明的意願。「館柯會」敲定28日晚上合體，而針對知名作家苦苓在臉書上提出7個問題，想請館長幫忙問柯，館長也承諾，「會！我會問，7個問題我幫你記起來了。」

館長先前在直播中怨嘆，自己身為柯粉卻被打臉，現在不僅PTT上很多人酸諷他，就連相關新聞底下的留言也是罵聲不斷，「粉絲從6、7、8月一直講，大家對你都是問號、問號」、「你的黨人家都說是資源回收中心，我聽了很傷心，但我怎麼幫你講話？」，到現在為止，還是沒有人知道柯到底想做什麼。館長也坦言，「阿伯，我很想要挺你」，但柯文哲已經不一樣了；對此，柯文哲願意再次上節目和館長對話，並藉此向大眾說分明。

苦苓週三（21日）在臉書發文，希望館長能為大家問柯文哲7個問題，「其實這是我自己最想問、相信也是大家最想知道的，就麻煩館長了，相信你一定不會讓柯文哲『矇混過關』」！」

7個問題分別為「最近一次和蔡董見面是什麼時候？查到日曆了嗎」、「兩個人談了些什麼？是歡而散還是不歡而散」、「之前十幾次的見面，是你主動還是蔡董主動邀約」、「你答應過蔡董講哪些話？有包括「兩岸一家親」嗎」、「你不答應蔡董講的是哪些話？後來有聽到韓國瑜講的是哪些話」、「為了什麼原因、什麼時間開始，蔡董「變心愛別人」、改挺韓國瑜了」、「你和蔡董及國台辦曾經三方會談、共商什麼大計嗎？有成功嗎？」