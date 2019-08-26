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一次2000元邀12歲少女壞壞5次！摩鐵、停車場留下痕跡　他賠150萬換緩刑

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▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲阿傑和未成年的小花執行5次性交易。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Unsplash）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿傑」（化名）日前在交友軟體上認識了年僅12歲的「小花」（化名）之後，竟然用1000到2000元不等的代價，5度和對方性交易，整起事件直到小花的媽媽發現異狀才曝光。對此，新北地院審酌，阿傑已經和對方和解，且同意賠償150萬元，因此依法判他2年徒刑、緩刑5年。

判決指出，阿傑在認識小花之後，5度用1000到2000元不等的價格，將對方邀約到汽車旅館、路邊停車場性交易，而這起事件直到小花的媽媽發現後才曝光，而她也氣得帶著小花到警局報案。小花也向警方表示，兩人執行過一次性交易，但阿傑到案後，坦承犯案並主動承認另外4次性交易。

對此，法官認為阿傑明明知道小花未成年，卻還是為了滿足一己私慾，和對方進行性交易，已經嚴重影響到小花的身心健全成長，不過由於阿傑主動自首其餘4次性交易，且願意以150萬和對方達成和解，犯後仍算有悔意，因此依法判他有期徒刑2年、緩刑5年。

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關鍵字：性交易,少女

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