A4紙印「光復香港」...大學生手持拍照遭扣查　10名失聯港青「承認錯誤」獲釋

▲香港約10名青年日前突然和家人失去聯絡。（圖／翻攝臉書「香港大學學生會校園電視」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港10名學生23日突然與家人失去聯繫，事後傳出在西藏珠穆朗瑪峰大本營被公安扣查，該段影片在大陸微博瘋傳，立刻掀起熱議。對此，西藏公安25日證實並通報，該10名青年因手持印有「光復香港」等字樣的A4紙拍照，而被警方帶走調查，日前已全數釋放。

綜合港媒報導，這10名被扣查的青年中，8人來自香港大學、1人來自香港城市大學、1人來自香港科技大學。對此，港大學生會署理會長黃程峰表示，收到消息之後，港大校方及學生會已通知家屬，並且向律師團隊求助。港大發言人當時也有接到學生家人的求助，並表示會持續跟進情况，盡力提供協助及支援。

對此，西藏日喀則市定日縣公安局25日發出通報表示，10名學生中，有一人手持印有「光復香港」等字樣A4紙進行拍照時，被其他遊客發現勸阻並報警。

▲據悉，同學們獲釋後安全返回酒店休息。（圖／翻攝臉書「香港大學學生會校園電視」）

通報內容指出，經審查，該男子行為違反《治安管理處罰法》有關規定，公安機關依法對其進行警告；該名張男承認錯誤，並且表示將遵守法律，不再從事類似違法活動，寫悔過書後被釋放。此外，隨同張男的另外9人經調查，未發現參與違法活動，積極配合說明情況後予以放行。