轎車雙黃線迴轉...女騎士「撞上重摔」！姊集氣求醒來：還有2個孩子在等她

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記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市北投區北投路22日上午10時許發生一起嚴重車禍，一輛藍色自小車在雙黃線處違規迴轉，後方王姓女騎士反應不及，當場撞上自小客左側車門，連人帶車摔躺在地、失去意識。王女姊姊22日晚間在臉書無助PO文，表示妹妹目前還在加護病房，昏迷指數僅有3，家裡還有2個孩子在等著媽媽，「希望大家可以幫忙集氣，祈禱她趕快醒來！」

這起車禍就發生在北投路上，警方初步調查，當時自小客車駕駛在雙黃線處欲違規迴轉，未注意後方路況即調轉車頭轉彎；而騎著機著的王女（32歲）見到前方自小客橫攔路中時已經煞車不及，當場重重撞上左側車門，連人帶車摔躺在地，神情痛苦萬分。

▲自小客車在雙黃線迴轉，後方騎士煞不住撞上倒地。（圖／翻攝台北之北投幫）

警消趕抵現場時，發現王女雖未有明顯外傷，但卻已經意識模糊，且機車油缸破裂、氣油漏滿地，急忙將王女送往榮總醫院救治。而肇事的許姓駕駛事後也遭警方帶回調查，除了開出違規迴轉罰單外，後續也將釐清肇因。

王女的姊姊22日深夜10時許在臉書PO文，表示妹妹目前昏迷指數僅有3，仍在加護病房中與死神拔河，且家裡還有2個年幼的孩子在焦急等著媽媽回家，「希望大家可以幫忙集氣，讓她醒來、度過難關！」

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▼王女姊姊在臉書替她集氣，希望妹妹能盡早醒來。（圖／翻攝台北之北投幫）