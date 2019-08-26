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細紋or黑眼圈兜幾？網友「最在意眼周問題」投票竟一面倒

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▲▼ 贈獎／細紋or黑眼圈兜幾？網友「最在意眼周問題」投票竟一面倒。（圖／取自Pixabay）

▲眼周保養問題經常困擾愛美者，ETtoday小編邀網友票選最在意眼周問題還可抽眼霜。（圖／取自Pixabay）

消費中心／綜合報導

愛美的妳，平時最在意的眼周保養問題是「細紋」還是「黑眼圈」？ETtoday新聞雲專屬「PS美美妍電眼修修發光全效眼霜」買1送3特惠活動進入尾聲，ETtoday小編們紛紛發起抽獎活動，感謝粉絲支持！像是這次參與試用大隊之一的「阿嬌可可」就在粉絲專頁發起「最在意的眼周問題」投票＋抽獎，只要7/27 18:00前參與投票，就有機會抽中PS美美妍電眼修修發光全效眼霜一支！

▲▼ 贈獎／細紋or黑眼圈兜幾？網友「最在意眼周問題」投票竟一面倒。（圖／取自Pixabay）

投票抽獎點此去

然而投票主題「最在意的眼周問題」，目前也吸引不少網友加入討論，意外發現大多數人一面倒認為「細紋」最難搞，不僅容易顯老，還會造成妝容卡粉，平常有化妝習慣的網友更直接表示「黑眼圈可遮、細紋難救」，「細紋如果再搭配法令紋，整個老態包套組」，顯示細紋煩惱指數爆表。另外也有另一派人認為黑眼圈難纏，「黑眼圈醜醜」、「有黑眼圈細紋其實不明顯。」

事實上，眼霜保養通常就是透過超強保濕力及亮白成效，以淡化細紋及黑眼圈兩大惱人眼周問題，這次ETtoday嚴選韓國進口「PS美美妍電眼修修發光全效眼霜」成分添加6種科技多胜肽，像是：SNY-AKE蛇毒三胜肽、Argireline六胜肽，還添加了海洋植物幹細胞CELTOSOME ®等、同時具海刺芹植物幹細胞、海茴香植物幹細胞，可修護細紋並舒緩調理眼周肌膚，同時添加Specwhite、傳明酸，讓眼周肌膚明亮，雙眼炯炯有神，元氣滿分！

阿嬌可可也分享一般專櫃眼霜比較厚重粘稠，但PS眼霜質地清爽好吸收，同時可以一瓶抵多瓶，勤擦眼周保養之外，也可以塗擦全臉、保養頸部、當急救型護唇霜，潤澤全身容易乾澀粗糙的部位，相當實用！
 

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