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網美眼霜擦好擦滿你卻用到過期？現在才知道原來可以擦這些地方

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▲▼ 眼霜保養。（圖／stocksnap）

▲眼霜保養用途多，從眼睛嘴唇到頸部都可用，學起來不怕放到過期。（圖／取自stocksnap）

記者林璟倩／綜合報導

最近東森自然美推出的「PS美美妍電眼修修發光全能眼霜」受到熱烈討論，不僅小編們紛紛在第一時間擦給大家看，引發大家對眼周保養的好奇，最近推出期間限定(~8/31)買一送3專屬折扣碼的賺翻優惠，也令不少網友對眼周保養相當期待又不確定是否適合自己，其實眼霜不是只守住眼周細紋生成的防線，還可以擦在「5個部位」，讓你花的錢發揮最大值！

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▲▼ps美美妍眼霜。（圖／阿嬌可可愛joke提供）

▲眼霜瓶身的孔都設計的特別小，以保持高效成分的效力。

眼唇保養一家親　高貴「護唇」心安理得

愛美的妳，一定用過「眼唇卸妝乳」「眼唇卸妝液」？可見眼睛和嘴唇的保養品本來就是可以互用的！這是因為眼周和嘴唇肌膚相似，都沒有皮脂腺，也都很容易乾燥所以保養開發時，常常會直接把兩者歸在同一類。

然而，眼周乾燥就容易長細紋，而嘴唇乾燥則容易脫皮、唇紋明顯…既然兩者的肌膚組成相似，所能使用的成分也就大同小異！市面上就有許多眼周保養品會直接定位為「眼唇保養霜」，讓消費者認為一罐可以多用很划算！相信許多人不敢把便宜的護唇膏擦在眼周，但是反過來，把高貴不貴的眼霜拿來擦嘴唇，肯定相對合理吧！

▲▼ 眼霜保養。（圖／stocksnap）

▲眼霜也可以拿來保養頸部預防頸紋產生年輪。（圖／stocksnap）

深度潤澤你的「脖子」 預防「年輪頸紋」生成

眼霜通常含有較多珍貴高效精華成分，所以價格比一般保養乳液甚至精華液貴，而大多數眼霜的高潤澤力，無非是強調能達到緊緻效果、讓肌膚更有彈力，而這些珍貴的保養成份，也就非常適合拿來塗擦容易被忽略的「脖子」！

早年並沒有保養脖子的概念，以至於許多愛美女性年長時，頸部肌膚鬆弛、老化，形成一圈又一圈的深陷紋路，宛如樹的年輪，由於頸部肌膚較薄嫩，因此連醫美保養的效果也很有限，因此「頸紋」一旦生成可就很難挽救，建議平時就該加強保養，才不會讓頸部洩漏你的年齡。

▲▼手部保養。（圖／Pexels）

▲▼眼霜也可以拿來做關節、指緣、鼻翼脫皮等局部保養。（圖／Pexels）

老皮剋星！粗糙關節、指緣、鼻翼脫皮…想擦哪就擦哪！

前述眼霜保養基本上使用的成分都比較珍貴，而且眼霜的分子細小更好吸收，因此潤澤力也就相對其他保養更好，拿來拯救肌膚乾荒的老皮都很好用，一些向上手肘、膝蓋的關節老皮，經常摩擦暗沉，或是角質代謝快的指甲邊緣作為指緣油保養也OK，甚至換季導致的鼻翼脫皮，也可以靠小分子的眼霜進行軟化、深入修護，快速為肌膚達到保濕潤澤的作用。

▲▼ps美美妍眼霜。（圖／阿嬌可可愛joke提供）

ETtoday專屬優惠！買一送一比開架便宜

看到這裡是不是很驚訝～原來眼霜這麼好用，根本就是隨身必備的萬用霜！東森自然美推出的「PS美美妍電眼修修發光全能眼霜」含有高倍益生菌能量幫助平衡肌理，六種科技胜肽全方位提升緊緻彈力，雙重植物精萃深入復活修護，特殊設計的質地清爽如水、延展性極高，好推不油膩～不只可以塗擦眼部，也可以塗擦全臉喔！

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