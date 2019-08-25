颱風夜撞倒樹亡！台南騎士胸膛「大面積穿刺傷」　救護人員：身上沒有插樹枝

記者林悅、莊智勝／台南報導

輕颱白鹿過境，24日為南台灣帶來狂風豪雨。當天深夜11時49分，台南年僅18歲的林姓男子訪友後正騎著機車準備回家，不料卻疑因天色昏暗、加上暴雨遮蔽視線，林男未察路況筆直撞上倒塌的大樹，當場失去生命徵象。詭異的是，林男前胸、後背留下大面積穿刺傷口，但救護人員趕抵時卻未見樹枝穿入他體內，究竟林男死因為何，仍待檢方相驗釐清。

▲救護人員趕抵現場時，林姓騎士已經沒有生命徵象。（圖／記者林悅翻攝）

警方初步調查，林男在颱風夜騎車、迎著暴雨準備回家，不料行經安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口時，卻撞上前方橫倒在機車道的大樹，當場受困樹底動彈不得。救護人員獲報後立即趕赴現場，但當下林男已經沒有生命徵象，且右側胸口還有大面積穿刺傷，經送往安南醫院搶救後，仍於25日凌晨0時38分宣告不治身亡。

▲林男在颱風夜撞上倒塌的路樹，右側胸膛留下大面積穿刺傷慘死。（圖／記者林悅翻攝）

林父接獲噩耗後哀慟不已，表示兒子因下周四就要入伍服兵役，因此趁著這段空檔與朋友相聚，24日晚間颱風來襲、風雨交加，但兒子在晚餐後仍於8時許騎車外出訪友，孩子的媽媽見入夜後風雨加劇，急忙打電話要他快點回家，怎料兒子竟會在返家途中撞上倒塌路樹殞命，「血幾乎流到乾」。

▲林父接獲噩耗時腦中一片空白，當趕到醫院後，見到兒子「血幾乎已經流到乾」。（圖／記者林悅翻攝）

由於24日深夜白鹿肆虐，台南市內短時間就發生43起路樹倒塌案件；起初警方還以為林男可能是遭到倒塌的路樹壓死，但經後方車主提供行車紀錄器畫面後，確認在林男行經該路段前，路樹就已被強風吹垮，應是暴雨視線不佳，才會撞上殞命。

但詭異的是，林男的右側胸膛、後背處留下相當大面積的穿刺傷，應是遭異物貫穿、失血過多而亡，而現場最有可能的「異物」就是斷裂的樹枝，但救護人員當下檢視時，並未發現林男身上插有樹枝，且依照其傷勢來看，林男在受到重創的當下，根本不可能還有力氣自行將異物拔出。究竟林男死亡原因為何？警方稍早表示已經報請檢察官相驗；但台南地檢署則回應，今（25日）件數較多，警察官尚未相驗，後續結果仍待釐清。

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▲林男胸口留下穿刺傷，但救護人員當下卻未見異物貫入其胸膛。（圖／記者林悅翻攝）