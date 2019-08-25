　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

翹孤輪飛衝撞店！阿伯「倒地滾3圈」秒噴2000　老闆嘆：他有個壞習慣…

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼翹孤輪飛衝撞店！阿伯「倒地滾3圈」秒噴2000　老闆嘆：他有個壞習慣。（圖／東森新聞）

▲機車暴衝瞬間，阿伯緊抓手把，整個人被拖著走。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／基隆報導

基隆市中山路23日中午12時20分許發生一起離奇車禍，一名阿伯騎著機車到雜貨店購物，但機車卻未熄火，且疑似還誤觸油門，導致機車當場如箭般飛衝上前、翹孤輪撞進店中；而阿伯也被強大的力道帶著走，直到機車撞上油漆櫃停下，他才終於脫身，倒地滾了3圈後痛苦爬起。老闆無奈嘆道，這一撞就讓阿伯賠了2000多塊，追根究柢，全都是因他壞習慣惹的禍。

監視器畫面拍下，原本停在門口、未熄火的機車突然飛速暴衝，龍頭高高懸起、翹孤輪撞進雜貨店中，強大的撞擊力道當場將鐵製推車扶手撞斷，還將擺在店前的油漆櫃整座撞毀。而事發當下，阿伯人就坐在機車上，由於事故來的太過突然，阿伯反應不及，只好緊抓把手被機車拖著跑，人在撞擊後還因強大的反作用力而倒地翻滾整整3圈，這才神情痛苦地從地上掙扎爬起。

▲▼翹孤輪飛衝撞店！阿伯「倒地滾3圈」秒噴2000　老闆嘆：他有個壞習慣。（圖／東森新聞）

▲▼翹孤輪飛衝撞店！阿伯「倒地滾3圈」秒噴2000　老闆嘆：他有個壞習慣。（圖／東森新聞）

▲阿伯在撞擊後整個人彈飛，倒地翻滾3圈，神情相當痛苦。（圖／東森新聞）

鄰近民眾聽聞巨大撞擊聲響後，急忙上前查看，將阿伯與倒地的機車扶起，所幸並未釀成嚴重傷勢。雜貨店老闆無奈地說，這起意外車禍讓他的鐵製推車扶手被撞斷，還拿到店裡去「高溫焊接」，好不容易才修復，店內商品及油漆櫃也毀損，但自己結算後僅讓阿伯賠了2000多塊，櫃子損失幾乎是自行吸收；原以為事件就此落幕，不料晚間準備打烊時，這才發現鐵門也被撞壞，根本就關不起來。

老闆透露，會發生這起事故，起因是阿伯有個壞習慣，「他就喜歡坐在機車上，不熄火、也不下車買東西，就停在店門口向店家溝通購物；不知道他前一天晚上是沒睡飽還是怎樣，結果整台機車突然暴衝衝上來！」經初步研判，應是阿伯未熄火又誤觸油門才會釀禍，但確切事故發生原因為何，仍有待進一步釐清。

►超爽DER！點我現賺 2200

【更多新聞】

►警閃電臨檢…赫見酒店妹「肉色狂搖」　客秒進聖人模式：不知她為何脫光

►韓籍混帳男「愛說謊」　結婚24小時後就落跑…清純女苦守1年半

►快訊／台南安南區路樹倒下！　18歲騎士遭壓倒送醫傷重不治

▲▼翹孤輪飛衝撞店！阿伯「倒地滾3圈」秒噴2000　老闆嘆：他有個壞習慣。（圖／東森新聞）

▲老闆無奈嘆道，這起事故全因阿伯的壞習慣才會惹禍。（圖／東森新聞）

ET快訊
求婚Ashly突爆分手危機！尼克宣告「單身生活」：一個人也會
第一起「太空犯罪」抓到了！NASA女太空人承認…正接受調查

關鍵字：基隆,機車,翹孤輪,中山路,雜貨店

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

白鹿遠離路樹應聲倒、招牌落　警冒風雨排除就是要讓民眾平安

曾揚言：讓房子變凶宅！老藥師為房產煩惱...持刀往病妻「脖上一抹」再自刎

翹孤輪飛衝撞店！阿伯「倒地滾3圈」秒噴2000　老闆嘆：他有個壞習慣…

警閃電臨檢…赫見酒店妹「肉色狂搖」　客秒進聖人模式：不知她為何脫光

韓籍混帳男「愛說謊」　結婚24小時後就落跑…清純女苦守1年半

白鹿颱風深夜脫離本島！　台南電線桿倒塌壓毀小客車

快訊／台南安南區路樹倒下！　18歲騎士遭壓倒送醫傷重不治

大夜班喝維士比！桃園26歲司機酒駕撞3死　深夜收押未禁見

酒駕肇事3死4傷慘劇　肇事男承認：上大夜班喝一瓶多阿比提神

26歲男酒駕爆撞釀3死！　桃檢聲押朱姓貨車司機

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

日人直擊總統官邸挑戰台灣美食　大嗑滷肉飯、珍奶： 幸福的感覺

26歲男酒駕過彎沒煞車撞死志工　熱心公益遇死劫 家屬：好人不長命

疑看手機未注意「大車越線逼近」騎士擦撞慘摔...畫面曝光網戰翻

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

白鹿遠離路樹應聲倒、招牌落　警冒風雨排除就是要讓民眾平安

曾揚言：讓房子變凶宅！老藥師為房產煩惱...持刀往病妻「脖上一抹」再自刎

翹孤輪飛衝撞店！阿伯「倒地滾3圈」秒噴2000　老闆嘆：他有個壞習慣…

警閃電臨檢…赫見酒店妹「肉色狂搖」　客秒進聖人模式：不知她為何脫光

韓籍混帳男「愛說謊」　結婚24小時後就落跑…清純女苦守1年半

白鹿颱風深夜脫離本島！　台南電線桿倒塌壓毀小客車

快訊／台南安南區路樹倒下！　18歲騎士遭壓倒送醫傷重不治

大夜班喝維士比！桃園26歲司機酒駕撞3死　深夜收押未禁見

酒駕肇事3死4傷慘劇　肇事男承認：上大夜班喝一瓶多阿比提神

26歲男酒駕爆撞釀3死！　桃檢聲押朱姓貨車司機

蕭亞軒剛宣布戀情…小16歲黃皓「秒刪認愛文」！　背後原因曝光

白鹿遠離路樹應聲倒、招牌落　警冒風雨排除就是要讓民眾平安

捨百萬年薪北漂當Selina臨時男友　窮B只因要大家認識「金晨宇」

誰是2020大罪人？連勝文：柯文哲不稱王…吳敦義不敢喊第一！

颱風天還放飛鸚鵡！牠「風雨中勉強展翅」下秒墜落遭海浪吞噬　網一看全怒了

帶女友回家！嬤打量一番嫌「怎麼找個這樣的」她臉垮　結局神轉網讚：好猛

全球電眼妹都在做「7步驟大公開」　一抹就補水…出門自帶光圈

高CP眼霜有多威？網曬實測照大推「斑紋」全都修　真相揭曉讓奴笑噴

合體沈玉琳做月餅　「這個男人」讓李佳芬竊喜還「十指緊扣」

怕餵寶寶吃毒奶？媽媽「不敢貼貼布」忍痛痠炸　婦產醫說話了

跑去跟主人告狀？你完蛋了　萌柴「神犬擺尾」把寶寶KO倒下

社會熱門新聞

台南安南區路樹倒下　騎士傷重不..

男扮「休假員警」亂攔車！友人爆..

淫僧茫喊：吸毒XX是成佛之路！

26歲男過彎連環撞「3人慘死」..

酒駕釀3死！26歲司機收押未禁..

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2..

小模洗澡到一半遭闖香閨　淫狼倒..

死者女兒崩潰哭：10年前爸爸要..

老藥師殺妻自戕原因竟是兄弟分產

韓籍男結婚24小時落跑　清純女..

胖虎誘15歲正妹性交易「強拍裸..

摳男怨妻生病花錢！她心碎曝惡行..

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙..

獨／信件內容曝光　林志成9月「..

更多熱門

相關新聞

警閃電臨檢　赫見酒店妹肉色狂搖

暑假即將接近尾聲，基隆市警方日前組成「聯合稽查小組」、匯集60多名稽查人力前往轄區臨檢，並於晚間9時許走進愛一路「水汪汪KTV」，結果赫見包廂內2名年輕越南妹脫得一絲不掛，手上晃著三角內褲、不斷搖晃雙乳挑逗酒客，震撼的畫面讓稽查人員全看傻了眼；現場3名酒客見到警察到訪也嚇得不輕，直接1秒進入「聖人模式」，連連裝傻搖頭，「我也不知道她們怎麼就脫了！」

林右昌夜跑　網友幫點名鄭文燦

用歌聲揭開基隆和平島考古傳奇！

LINE傳照4900年　眾人驚呼：見鬼

怪癖男專偷女鞋　偷鞋前先聞香

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／「快樂嬤」逝！孫女：再也不能一起過中秋

台南安南區路樹倒下　騎士傷重不治

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

17歲超兇女高中生　外套半脫「G級籃球雙峰」Ｉ字豪溝炸出

拒南韓哥搭訕　櫻花妹遭扯髮狠踹

男扮「休假員警」亂攔車！友人爆：他是終極渣男

NASA：正在調查第一起太空犯罪

神豪乾爹1小時斗內2300萬！甜美網紅嚇哭「賣身」

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜眼

淫僧茫喊：吸毒XX是成佛之路！

BY2《明日之子3》總決賽名次出爐！網氣炸

女好心讓座給小孩　反被媽媽暴打

沖田杏梨引退3年「胸部垂到腰」

路撿手機！妹子請客報答…神展開

更多

最夯影音

更多

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面