翹孤輪飛衝撞店！阿伯「倒地滾3圈」秒噴2000　老闆嘆：他有個壞習慣…

▲機車暴衝瞬間，阿伯緊抓手把，整個人被拖著走。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／基隆報導

基隆市中山路23日中午12時20分許發生一起離奇車禍，一名阿伯騎著機車到雜貨店購物，但機車卻未熄火，且疑似還誤觸油門，導致機車當場如箭般飛衝上前、翹孤輪撞進店中；而阿伯也被強大的力道帶著走，直到機車撞上油漆櫃停下，他才終於脫身，倒地滾了3圈後痛苦爬起。老闆無奈嘆道，這一撞就讓阿伯賠了2000多塊，追根究柢，全都是因他壞習慣惹的禍。

監視器畫面拍下，原本停在門口、未熄火的機車突然飛速暴衝，龍頭高高懸起、翹孤輪撞進雜貨店中，強大的撞擊力道當場將鐵製推車扶手撞斷，還將擺在店前的油漆櫃整座撞毀。而事發當下，阿伯人就坐在機車上，由於事故來的太過突然，阿伯反應不及，只好緊抓把手被機車拖著跑，人在撞擊後還因強大的反作用力而倒地翻滾整整3圈，這才神情痛苦地從地上掙扎爬起。

▲阿伯在撞擊後整個人彈飛，倒地翻滾3圈，神情相當痛苦。（圖／東森新聞）

鄰近民眾聽聞巨大撞擊聲響後，急忙上前查看，將阿伯與倒地的機車扶起，所幸並未釀成嚴重傷勢。雜貨店老闆無奈地說，這起意外車禍讓他的鐵製推車扶手被撞斷，還拿到店裡去「高溫焊接」，好不容易才修復，店內商品及油漆櫃也毀損，但自己結算後僅讓阿伯賠了2000多塊，櫃子損失幾乎是自行吸收；原以為事件就此落幕，不料晚間準備打烊時，這才發現鐵門也被撞壞，根本就關不起來。

老闆透露，會發生這起事故，起因是阿伯有個壞習慣，「他就喜歡坐在機車上，不熄火、也不下車買東西，就停在店門口向店家溝通購物；不知道他前一天晚上是沒睡飽還是怎樣，結果整台機車突然暴衝衝上來！」經初步研判，應是阿伯未熄火又誤觸油門才會釀禍，但確切事故發生原因為何，仍有待進一步釐清。

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▲老闆無奈嘆道，這起事故全因阿伯的壞習慣才會惹禍。（圖／東森新聞）