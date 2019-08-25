白鹿重創台東香蕉及釋迦農產　劉櫂豪勘災要求農委會儘速協助

▲▼立委劉櫂豪邀集台東農改場陳信言場長及農糧署台東辦事處郭瑞郎主任前往會勘農損情形。（圖／劉櫂豪辦公室提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

白鹿颱風從台灣南部掃過，台東地區為受創最重的迎風面，25日颱風逐漸遠離，氣象局也解除陸上緊報，立委劉櫂豪一早與農委會陳吉仲主委電話聯繫，陳主委要求農政單位全力協助勘災及農作恢復，劉櫂豪特邀集台東區農業改良場陳信言場長及農糧署台東辦事處郭瑞郎主任前往會勘農損情形。

劉櫂豪表示，白鹿颱風昨日侵台，狂風大雨炸台東，農民損失嚴重，今日邀集農政單位前往釋迦園、香蕉園等勘災農損情形。釋迦部分有落果、掉枝及倒伏等農損，而香蕉部分有被風吹全倒的，災損相當嚴重。農糧署台東辦事處郭主任表示，目前農委會已針對台東的香蕉園啟動天災農損救助，請香蕉農留意相關訊息並依程序提報申請。至於其他作物農損情形，請農民儘速通報災損情形，俟地方政府完成查估作業，農糧署將儘速據以研商協助辦法。

▲劉櫂豪要求農政相關單位依農業天然災害救助辦法研商因應方案，也要求農改場提供技術支援，協助農民儘速恢復。

劉櫂豪說明，依據農委會25日上午前的農損調查，白鹿颱風農災損失，台東約損失1186萬元，以香蕉受損最嚴重，其次是釋迦等，劉櫂豪要求農政相關單位儘速查估會勘了解狀況，並依農業天然災害救助辦法研商因應方案，同時要求農改場提供技術支援，協助農民儘速恢復。