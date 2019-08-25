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六十石山路阻斷！白鹿颱風肆虐　上山路充斥泥流、大小碎石

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▲▼正值花季的花蓮六十石山遭白鹿颱風肆虐，整條上山路段到處都是大小落石並充斥泥流。（圖／富里鄉公所提供，下同）

正值花季的花蓮六十石山遭白鹿颱風肆虐，整條上山路段到處都是大小落石並充斥泥流。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

雖然白鹿颱風25日已遠離，正值欣賞美麗金針花海盛期的花蓮富里鄉六十石山經24日白鹿颱風強風挾帶豪雨肆虐，整條上山路段隨處可見大小落石及泥流，富里鄉農會呼籲遊客在道路尚未清除乾淨搶通前不要上山賞花。

▲▼正值花季的花蓮六十石山遭白鹿颱風肆虐，整條上山路段到處都是大小落石並充斥泥流。（圖／富里鄉公所提供，下同）

24日白鹿颱風帶來超豪大雨，造成富里鄉六十石山產業道路沿線土石崩落及積水，也有14位外來遊客駕駛三輛汽車欲上山賞花，卻遭遇大水及土石襲擊受困山區，經警消救援後才順利脫困。25日颱風過後，富里鄉公所派員一早前往初勘，發現有路崩、落石、泥流、電桿倒塌大小災情。

▲▼正值花季的花蓮六十石山遭白鹿颱風肆虐，整條上山路段到處都是大小落石並充斥泥流。（圖／富里鄉公所提供，下同）

▲▼正值花季的花蓮六十石山遭白鹿颱風肆虐，整條上山路段到處都是大小落石並充斥泥流。（圖／富里鄉公所提供，下同）

富里鄉公所調派機具人員清除路面，希望儘快搶通讓山上花農可以迎客作生意。

富里鄉長陳榮聰說，一早已派機具人員先行清除，希望儘快搶通，讓山上花農可以迎客作生意。富里鄉農會則呼籲遊客在道路尚未搶通前暫勿上六十石山。

海拔約700至900公尺的六十石山，擁有800公頃的開闊台地，以種植金針花知名，是花蓮最著名受遊客青睞的金針花海景點，每年的8、9月為賞花季節，今年最盛期為8月中旬，沒想到白鹿颱風襲擾，讓賞花上山路寸步難行。

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