白鹿颱風襲台　盧秀燕帶炸雞慰勞應變中心人員

▲盧秀燕下午前往應變中心聽取防災簡報。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

「各位同仁辛苦了！」台中市長盧秀燕24日下午特別帶著炸雞來到應變中心，慰勞不眠不休的值班人員，她說，日前她曾帶炸雞上成功嶺探望役男，聽說市府同仁內部投票，最希望收到的點心是炸雞，所以特別帶炸雞前來，感謝水利局同仁於颱風期間不眠不休的辛勞，氣氛溫馨。

▲盧秀燕下午前往應變中心，感謝防災人員辛勞。（圖／台中市政府提供）

第11號颱風「白鹿」24日襲台，台中市政府水利局上午9點開設三級應變中心，盧秀燕雖未到場，但緊盯天候狀況隨時應變，下午5點前往應變中心視察，掌握防災整備作業情形，確保應變機制運作。

盧秀燕前往應變中心視察，由水利局副局長馬名謙簡報防災情形，盧說，中部以北因風雨強度未達停班課標準，正常上班上課，但民眾出外仍須注意自身安全；目前台中各渠道水位皆正常，為了保障人民生命財產安全，市府將繼續維持開設三級應變中心，請水利局持續與建設局、環保局等相關局處保持密切聯繫，共同維護台中地區水土保持。

水利局提醒，民眾可利用手機及平板電腦下載「臺中水情APP」，查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。