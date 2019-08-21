提前慶「中秋節、轉大人」　盧秀燕帶炸雞慰勞成功嶺役男

▲盧秀燕慰勞成功嶺役男，提前慶祝中秋節。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中秋節即將到來，市長盧秀燕21日帶著炸雞、可樂前往成功嶺營區，慰勞台中市籍役男，盧表示，服役是國民的天職，也是榮譽，更代表著「轉大人」，恭喜役男們通過國家的考驗，接受艱苦的軍事訓練，未來如果遇上困難，都可以向市政府反映。

▲盧秀燕帶著炸雞慰勞成功嶺役男。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕上午在民政局長吳世瑋等人陪同下，帶著美味炸雞和可樂前往成功嶺營區慰勞役男，並合影留念，受到役男們熱烈歡迎，在場役男接受的是分階段訓練，利用今年和明年暑假各接受2個月訓練。

盧一一慰問役男們能不能適應服役生活，笑著說：「是不是因為要離營了？你們的精神特別好！」役男們大聲回答：「對！」，現場笑成一團，氣氛歡樂。

包括立委沈智慧、市議員吳瓊華、陳政顯、朱暖英、張瀞分、賴義鍠、陳文政、羅廷瑋、劉士州、陸軍第十軍團指揮部政戰主任莊惠安少將、台中軍友站長吳遠里等也都到場。

她表示，她的心情就像役男們的媽媽一樣「一則以喜，一則以憂」，一方面高興孩子長大了，可以接受軍事訓練，為國家服務，感到很驕傲；另一方面又擔心軍旅生涯與孩子過去在家、在學校的生活完全不一樣，非常嚴格、要求紀律，不曉得能不能適應，因此她特別前來探望役男們，了解大家的適應情況。

盧秀燕笑著說，看到大家這麼開心、有活力，讓她放下心中一顆大石頭，表示大家都過關了，從此之後就是「男子漢」、「大丈夫」，她以大家為榮，服完兵役、出了社會之後，就是堂堂正正的國民，不管未來到了哪裡，都是台中市民，如果遇到任何問題或困難，都可向台中市政府、區長或議員們反映，「我們一定全力幫忙！」