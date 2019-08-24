上次不甩淹水去英國被罵慘　彰化縣長王惠美此次坐鎮指揮

▲白鹿來了，彰化縣長王惠美親自坐鎮指揮應變中心。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導



彰化日前因強烈西南氣流造成境內淹水農損嚴重，縣長王惠美卻出訪英國被縣民及網友砲轟，此次白鹿颱風來襲絲毫不敢大意，為強化白鹿颱風可能帶來災害相關應變處置作為，上午8時一級開設，縣長王惠美親自坐鎮主持風災害應變中心整備會議，並指示各單位持續加強防災整備作業，提醒民眾做好防災準備。

王惠美指出，依據中央氣象局資料顯示，白鹿颱風暴風圈在今天早上8點接觸臺灣本島，預估在下午2點半碰觸到本縣陸地。有關雨量部分，氣象局預估本縣週末雨量小於80毫米，但在風力部分，從今天中午12點到凌晨12點，可能會出現6到8級強陣風，請各單位同仁務必以最主動、積極的工作態度，提高警覺、嚴加戒備，展現縣府團隊最高工作效能，以保障本縣鄉親生命財產安全。

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▲和美鎮番雅溝排水普道院前水防道路崩塌。

而在和美鎮番雅溝排水普道院前水防道路日前因連日大雨，護岸老舊導致路面產生下陷情形，陷落長度約45公尺，路面最大落差約15~20公分，縣府經通報後已立即請公所先行施作緊急交維措施，考量下陷高差可能造成人車通行安全疑慮，縣府目前以紐澤西護欄針對破損路段完成隔離封閉，亦請民眾進出此路段減速慢行，避免發生危險。

白鹿颱風來襲，民眾搶修搶險報案專線：110； 救災、救援專線：119；台電故障搶修專線：1911；台水24小時免費服務專線：1910，縣府為民服務專線：(04)7531999

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