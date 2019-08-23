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上任8個月首次異動6主管　盧秀燕補強人事完成團隊作戰準備

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▲盧秀燕上任首次進行人事異動。（圖／資料照及當事人臉書）

▲盧秀燕進行人事調整，朱康震（左1）擔任政務副秘書長、東海大學副教授彭懷真（左2）掌社會局、張峯源（右2）接經發局長、七年級生黃國瑋（右1）擔任新聞局長。（圖／資料照及當事人臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任8個月，首次進行局處長異動，媒體報導，朱康震擔任政務副秘書長，東海大學副教授彭懷真掌社會局，張峯源接經發局長、七年級生黃國瑋擔任新聞局長。

「有借將，有回鍋」本身也是異動名單的新聞局長吳皇昇表示，這波名單已醞釀一陣子，他只能說，盧市長有其異動考量，是否如報派，一切以下周二市政會議公布為主，有核心幕僚表示，應該是一位到位，各人就戰鬥位置，但也有其示警用意，讓部份觀察名單有所警惕。

據了解，這次異動名單包括，原經濟發展局長高禩翔換成新北市前經發局長張峯源，張是朱立倫新北市長任內的經發局長，台灣大學化工博士，也擔任過經濟部商業司專委，在對外招商、產業創新等備受朱立倫肯定，張曾提過，在台大求學期間就認識朱立倫，學生時代打籃球還蓋過朱立倫火鍋。

原社會局長李允傑換成東海大學社工系副教授彭懷真，彭任教34年，嫻熟台中社福現況，台中過去推動不少社福政策，多委託彭團隊試辦，包括脫貧計畫、街友輔導、6歲以下幼兒主動關懷方案等。

李允傑任內爭議不斷，公開場合愛唱歌，有次還在會議上唱歌太久惹議，更離譜的是，還公然在議會備詢時睡覺，被在野黨議員痛批。

另外，盧也邀請朱立倫總統初選發言人的朱康震，入府擔任政務副秘書長，朱是資深媒體人，馬英九競選總統連任時，擔任台灣加油讚發言人，而且也擔任過中央廣播電台副總台長、桃園縣新聞處長、中華職棒大聯盟秘書長，近年任職麗寶國際賽車場總經理兼麗寶度假園區執行副總，把民間賽車場從無到有，打造得有聲有色。

新聞局長吳皇昇調任研考會主委，遺缺由媒體人黃國瑋接手，黃是七年級生，擔任過記者、主播、謝立功競選基隆市長的競選總部發言人、飯店公關，外表像歌手林俊傑，媒體圈表示他待人誠懇，表達能力好，有條不紊、邏輯性強。

另一人是原胡志強時代副市長、目前駐蒙古代表的黃國榮回台擔任副秘書長。

據了解，吳皇昇雖是新聞局長，在市政辯護上也很用力，但畢竟不是媒體出身，對於媒體實務總有一層隔閡；而這一波後是否還有後續，幕僚認為，應該是一次到位，但也不排除先部份異動，讓其他列為觀察名單的人有所警覺。

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關鍵字：盧秀燕,人事異動

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