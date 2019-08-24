她熱心公益掃馬路！遭酒駕男猛撞亡...二嫂曝「鼻酸背景」哽咽：好人不長命

▲桃園市蘆竹區一輛貨車清晨衝向路旁轎車波及路旁環保志工，現場一片混亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者王亞志、戴若涵／桃園報導

桃園市蘆竹區24日清晨6時許發生一起奪命車禍！一輛大貨車行經大竹路288巷時，疑似失控衝撞路邊停放的轎車、休旅車，其中有4名環保志工、1名路人遭撞擊，其中3人殞命！事後朱姓肇事駕駛被驗出酒測值高達0.64，讓其中一名死者的二嫂忍不住感嘆，「好人不一定長命」！

這一起車禍包括駕駛、乘客、環保志工、路人共造成7人傷亡。根據警方調查，肇事駕駛是26歲的朱姓男子，調閱監視器畫面後發現，朱男24日清晨6時許由中興路轉入大竹路288巷時，疑似轉彎時車速過快，幾乎沒有剎車就連續撞上路邊停放的4輛轎車，而此時幾名正在清掃馬路的環保志工及路人也根本猝不及防當場遭撞，還有人一度不幸卡在車底。

▲▼清晨這場車禍釀3死悲劇。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

朱男接受偵訊時坦承，清晨時有喝類似威士比含酒精成分的提神飲料，也被驗出酒測值高達0.64，警方戒護送醫治療後，已送回交通分隊調查肇事原因；至於幾名志工則在獲救後，被緊急送往醫院治療，其中2名環保志工及1名路人不幸身亡，其它傷者則仍在醫院治療。

其中一名不幸身亡謝姓環保志工的二嫂感嘆，「酒駕真的很可惡」，她透露，死者丈夫在孩子國中時就走了，她獨力將2名兒女拉拔長大，好不容易2個孩子都30歲了，兒子在大陸工作、女兒也出社會了，她熱心將全部時間投入慈濟擔任志工，如今卻慘遭橫禍，讓她說到一半忍不住搖頭哽咽，直說，「好人不一定長命」，目前家屬已轉往桃殯，等待謝女遺體移來。

▲謝女家屬聞死訊感到不敢置信，直說「好人不長命」。（圖／記者王亞志攝）

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