南警總動員全力防災　周幼偉：掌握「白鹿颱風」災情應變

▲台南市警局長周幼偉，與各分局、大隊舉行視訊會議，要求所屬各項防災救災工作提前佈署，全力因應防災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

依據中央氣象局氣象報告，白鹿颱風其暴風圈正逐漸進入台灣東南部陸地及恆春半島，台南市8月24日午後進入風雨最強的時間，持續到25日上午，台南市警局長周幼偉，24上午進行視訊會議，要求所屬各項防災救災工作提前佈署，全力因應防災。

24日11時30分許，周幼偉局長率2位副局長及主任秘書，對各分局、大隊進行視訊會議，希望各項防災救災工作提前佈署，也針對轄內易淹水的第一、第三、第五、永康、歸仁、玉井、新化及學甲分局的整備情形逐一做了解，即時掌握最新防災整備情況。

為減少白鹿颱風帶來的風雨，周幼偉局長指示各單位，加強事先集結警力、整備車輛、加強各駐地等安全，檢視設備及處所，尤其低窪地區，如三爺溪沿線的分駐、派出所，隨時注意雨情，警備車輛必要時應先行移置，提早因應。

另外，各分局加強警民力的災情查通報機制，針對台南市的長榮、小東、東寧、四維、大同、府連、華南等7座地下道及國道1號下太子涵洞，以及山區、海邊及低窪地區隨時掌握狀況，遇有積水情事，立即超前實施交通管制，另對觀浪或登山的民眾要加強相關勸離作業，務必把颱風可能的損害降到最低，把民眾的安全放在第一位。

台南市警局長周幼偉，提醒各執勤的基層員警，協助救災勤務，務必注意自身的執勤及行車安全。