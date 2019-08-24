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台南再增1例本土登革熱病例累計20例 請民眾於降雨過後儘速清除積水容器

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▲台南市確診本土登革熱病例數20例，台南地區受白鹿颱風影響，有大雨情形，請民眾於降雨過後儘速清除積水容器，避免孳生病媒蚊，並做好防蚊措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市確診本土登革熱病例數20例，台南地區受白鹿颱風影響，有大雨情形，請民眾於降雨過後儘速清除積水容器，避免孳生病媒蚊，並做好防蚊措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市於8月23日晚上新增1例本土登革熱病例（二次採血確診），截至目前台南市確診本土登革熱病例數20例，境外移入登革熱病例數29例，台南地區受白鹿颱風影響，有大雨情形，請民眾於降雨過後儘速清除積水容器，避免孳生病媒蚊，並做好防蚊措施。

▲台南市確診本土登革熱病例數20例，台南地區受白鹿颱風影響，有大雨情形，請民眾於降雨過後儘速清除積水容器，避免孳生病媒蚊，並做好防蚊措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第20例本土病例為30多歲男性，居住地於東區大同里，8月10日出現肌肉關節酸痛及發燒症狀，曾二度至診所就醫，流感快篩為陰性，8月13日發現左腿有紅疹紫斑情形，且案姐居住於高雄市，當時也因登革熱快篩陽性於醫院住院，病例主動至東區衛生所檢驗登革熱快篩為陽性，住院治療。

於同日晚上衛生局檢驗中心報告為NS1+、IgM+、IgG-、PCR-，判定須二次採血研判，該病例後於8 月23日夜間二次採採確診，為家庭群聚感染。其他同住3人快篩皆為陰性無症狀。8月10日已針對個案居住地化學防治噴藥及戶內外孳生源清除等防治工作，另工作地及附近人潮密集處亦已完成防疫措施。

▲台南市確診本土登革熱病例數20例，台南地區受白鹿颱風影響，有大雨情形，請民眾於降雨過後儘速清除積水容器，避免孳生病媒蚊，並做好防蚊措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

受白鹿颱風影響，台南地區持續會有大雨或豪雨發生，台南市登革熱防治中心再次籲請民眾把握雨後一週防疫時效，澈底落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

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關鍵字：台南,本土登革熱,積水容器

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