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LIVE／胖白鹿疾步奔台！暴風圈觸陸　超大豪雨彈即刻炸花東

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記者胡順惠／台北報導

輕度颱風白鹿，今（24日）上午8時在台東的南南東方大約180公里之海面上以每小時26公里速度持續朝西北前進，根據氣象局所提供的資料顯示，暴風圈正逐漸接觸台灣東南部近海，對彰化以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖和金門構成威脅，上午8時40分氣象局說明最新颱風動態。

 ▲▼白鹿颱風0800預報。（圖／翻攝中央氣象局網站）

▲白鹿颱風暴風圈上午7時觸陸 。（圖／翻攝中央氣象局網站）

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▲▼白鹿颱風0800預報。（圖／翻攝中央氣象局網站）

▲氣象局預估白鹿颱風中心預估中午左右登陸。（圖／翻攝中央氣象局網站）

颱風陸上警戒範圍，包括了花蓮、台東（包含外島的蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、南投、澎湖及金門地區，都應嚴加戒備並防強風豪雨。海上部份，包括了台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面，作業船隻應嚴加戒備。

▲▼氣象局預估白鹿颱風所帶來的雨量和它的路徑。（圖／翻攝中央氣象局網站）

▲氣象局預估白鹿颱風會對東部帶來豪大雨勢。（圖／翻攝中央氣象局網站）

氣象局提醒，受到颱風和外圍環流影響，台灣北部、東半部、南部、澎湖、金門和馬祖沿海地區有較強陣風並有長浪發生，民眾若要前往海邊活動請注意安全。另外，大台北地區受颱風外圍環流及地形影響，今（24日）上午起將有較強陣風，也請民眾要特別注意室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固牢，陽台盆景等應妥善放置，排水溝渠應加強清理。

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關鍵字：白鹿颱風,暴風圈,氣象雲,氣象局,預報

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