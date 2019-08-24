蔡英文美國商會演講影片曝光　對比韓國瑜…網友崩潰：太殘忍

▲有網友撈出蔡英文美國商會演講，並與韓國瑜對比。（圖／翻攝自王定宇臉書粉專影片）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長韓國瑜近日出席台北美國商會，以「晶晶體」發表演說，引起熱議。有鄉民挖出總統蔡英文過去在美國商會謝年飯的演講影片，並剪輯兩人演說畫面作對比，讓其他網友直呼「太殘忍的對比」。

韓國瑜近日在台北美國商會進行專題演講，演講題目是「從高雄市政到台灣未來-由能源、科技與開放看台灣經濟發展」。原本預計10分鐘演講，韓國瑜就只開放2分鐘，隨即請媒體離席。而這2分鐘的開放演講，韓國瑜以中英文交雜的「晶晶體」呈現。

韓國瑜提到，38年前白天在大學唸書，晚上上班就在American Club（美僑俱樂部）當Security Guard（保安），白天是student（學生），晚上是American Club Security Guard（美僑俱樂部保安），「我的tuition fee，我的大學生活費都是American Chamber pay me！（美國商會幫我付）」。

有網友撈出蔡英文今年4月10日在美國商會謝年夜飯的影片，並與韓國瑜做對比。影片中，蔡英文用流利英文向美國政商界人士介紹台灣政治局時，並說明國內民主發展成果。她強調，台灣不需要被施捨，希望做到永續投資，將商品出口，又不用犧牲民主價值與台灣人的生活方式。

民進黨立委王定宇也分享這段影片並直言，同樣在美國商會演講，一樣的場合，不一樣的表現，「選擇來自思考、比較，比較才知優劣、需求，然後......是誰這麼殘忍的製作這個比較影片啊？更殘忍的是...分享！」

影片一出，引來網友紛紛留言，「我非常訝異東吳外語系畢業的英文是這樣⋯」、「忍不住跟風一下晶晶體」、「其實Now真的要感謝那89萬人，讓everyone 知道這個人有多rotten」、「沒有比較沒有傷害」、「當我watching這段video，我laugh了」、「太殘忍的對比」。