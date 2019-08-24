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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／陸「民營企業500強」放榜　華為年收3兆蟬聯榜首

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▲▼華為。（圖／CFP）

▲華為折疊手機。（圖／CFP）

《北京》「2019中國民營企業500強」放榜　華為蟬聯榜首

22日發佈的《2019中國民營企業500強調研分析報告》顯示，大陸民營企業、超大型企業繼續增長，2018年營業收入超過3000億元(人民幣，下同)的企業有12家，比上年增加3家。其中，華為投資控股有限公司年營業收入突破7000億元（約新台幣3兆），蟬聯民營企業500強榜首、民營企業製造業500強榜首。

《報告》顯示，2018年中國民營企業利潤水準有所提升，500強企業營收總額達28.5萬億元，同比增長16.44%；社會貢獻持續加大，2018年500強企業納稅總額達1.31萬億元，佔全大陸稅收總額的8.38%，6家企業納稅額超過200億元。（中新社）

《福建》通水一年　福建向金門供水近390萬噸

福建向金門供水工程去年8月5日正式通水。國台辦發言人馬曉光23日表示，「通水一年來，大陸供水單位嚴格落實「科學調度、保質保量、安全生產、優質服務」要求，目前已向金門安全穩定供水近390萬噸，解決了金門鄉親長期以來面臨的用水困難。」（新華社）

《內蒙古》北方稀土半年淨利潤增加超2成

大陸最大的稀土供應商北方稀土（集團）近日公佈報告，今年上半年實現營業收入85.19億元，和上年同期相比（同比）增長49.62%；歸屬于上市公司股東的淨利潤為2.66億元，同比增加22.18%；基本每股收益0.0732元/股，同比增加22.20%。（澎湃新聞）

▼稀土產業 。（圖／路透社）

▲稀土 。（圖／路透社）

《北京》陸前7月國企利潤超2兆人民幣

大陸財政部23日發佈數據顯示，今年前7月國有及國有控股企業利潤總額21366.2億元，同比增長7.3%。其中，中央企業14119.0億元，同比增長7.7%；地方國有企業7247.2億元，同比增長6.6%。國有企業稅後淨利潤為16002.5億元，同比增長8.5%，歸屬于母公司所有者的淨利潤9881.2億元。（經濟日報）

《山西》太原啟動「夜經濟」　 挖掘內陸城市消費潛力

太原市商務局近期計劃，「鼓勵支持開辦夜市，點亮夜經濟，留住外來消費，拉動本土消費」，當地發力建設新興商業街、點亮夜市經濟、提高消費便利化程度，推動城鄉消費升級取得新突破。此外，太原希望藉助短影音平台，鼓勵大眾看太原、拍太原，讓太原成為一個「網紅城」。（中新社）

《廣東》招商銀行上半年淨利潤超500億人民幣

在零售業務的加持下，招商銀行23日晚間公佈的2019年半年報顯示，今年上半年招行實現歸屬于該行股東的淨利潤506.12億元，同比增長13.08%；資產總額突破7萬億大關，達到71931.81億元，較上年末增長6.63%；貸款和墊款總額43235.30億元，較上年末增長9.93%。其中，零售業務貢獻了招行六成的稅前利潤。（澎湃新聞）

《廣東》廣州開通港澳青年熱線　服務港澳青年創業就業

廣州市12355港澳青年熱線19日開通，為港澳青年特別是首次來穗的港澳青年在學習、就業、創業、生活等各方面提供諮詢、指導服務。此外，廣州市港澳青年創業就業服務中心計畫於今年內投入使用，項目總規模4153.53平方公尺，總投資1483.7萬元，作為服務穗港澳青年來穗就業創業平台，規劃設立包含創業孵化及眾創空間、培訓輔導室等功能區，打造成多種功能為一體的一站式服務平台。（中新社）

▼廣州天河中央商務區（天河CBD）。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼廣州天河中央商務區（天河CBD）。（圖／記者陳政錄攝）

ET快訊
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關鍵字：民營企業,國有企業,招商銀行,金門通水,稀土,港澳青年熱線

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