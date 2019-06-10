陸稀土5月出口量下跌　月成長率降16%至3639.5噸

▲稀土礦是否會成為中方對外談判的籌碼，在美中貿易戰未休兵下成為話題。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中美角力持續，早前傳出中方可能將限制對美出口稀土，改變經貿戰的戰局。據大陸海關總署今（10）日公佈的數據，5月稀土出口3639.5噸，環比（月成長率）下降約16%。大陸發改委近兩日召開三次會議，稀土重磅政策有望密集推出，與會專家也建議，要加強稀土出口管控，建立稀土出口全流程追溯和審查機制。

大陸國發委相關司局4日晚間召開稀土行業專家座談會。與會專家建議，「稀土是不可再生的稀缺資源，國家要強化稀土行業全方位監管，開展生產秩序整頓，嚴厲打擊違法違規行為，使無證生產、非法走私等無處藏身，徹底斬斷『黑色』產業鏈。」

專家表示，要加強出口管控，建立稀土出口全流程追溯和審查機制，同時支持行業科技進步和資源高端應用，加快實現由依靠資源消耗為主的粗放型規模化擴張，轉向依靠基礎研發能力提升和技術進步的創新驅動發展，形成全產業鏈競爭優勢。

▲環時曾發表社評表示，若美國加碼打壓，中國遲早打稀土牌 。（圖／路透社）

大陸國家發改委相關司局負責人則表示，「將認真研究、充分採納專家意見建議，將與有關部門抓緊出台有效管用措施，加大行業整頓規範力度，創新完善相關管理機制，加快構建產業結構合理、科技水準先進、資源有效保護、生產運行有序的行業發展格局，切實發揮好稀土作為戰略資源的特殊價值。」