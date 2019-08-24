快訊／川普反擊...對5500億中國商品「再增加5%關稅」：拒絕被佔便宜

▲川普宣布提高對中國商品的關稅。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普在推特上宣布，10月1日起將對價值2500億美元的中國商品再加徵關稅，從原來的25%增至30%。另外，9月1日起，剩下的3000億美元中國商品預定要加徵10%關稅，將會增加為15%，反擊中國23日晚間公布的新一波加徵關稅措施。

川普在貼文中提到，「多年以來，中國（和其他國家）在貿易、智慧財產竊取和其他地方都佔美國便宜」、「過去的政權讓允許這樣的情況發生，反而對美國納稅人造成極大的障礙，身為總統，我不能再容忍這種事。我們必須平衡這個非常不公平的貿易關係，中國不應該對750億美元的商品加徵新一波的關稅（這是政治操作！）」。

中國國務院關稅稅則委員會23日晚間公布，決定對原產於美國的約750億美元進口商品加徵10％或5％不等關稅，分兩批次自9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。此外，中方另發公告指出，決定對原產美國的汽車及零件恢復加徵關稅。

中美雙方7月底在上海舉行貿易談判，原先預計9月初要在華府繼續協商，但川普隨後宣布，對剩餘的3000億美元中國商品加徵10%關稅，隨後宣布為避免影響聖誕購物季，部分商品延到12月15日再加徵關稅。