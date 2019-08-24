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川普罕見稱習近平「更大的敵人」　貿易戰互打好友形象破滅

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▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲川普罕見形容習近平可能是更大的敵人。圖為G20川習會。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

CNBC報導，過往即使美中貿易局勢持續升溫，美國總統川普（Donald Trump）也會稱呼中國國家主席習近平是他朋友，但他23日卻貼上一個新標籤，也就是「敵人」。在一連串貼文中，川普拋出一個疑問，「我唯一的問題是，誰是我們更大的敵人，鮑爾（Jerome Powell，聯準會主席）還是習主席？」

中國23日宣布對價值750億美元的美國商品徵收5到10％關稅，並恢復對美汽車徵稅；關稅會分成兩批來實施，分別落在9月1日與12月15日，也是川普對中國商品徵收最新一輪關稅生效的同一天。

川普23日還指示，美國企業要立刻尋找中國市場的替代方案，把產業帶回美國。報導指出，川普與習近平的個人關係降到低點；回到去年12月，他當時才在推特寫道，「習主席跟我有非常穩固的私人關係」、「他和我是唯一能帶來巨大、非常正面改變的兩個人」。

近來幾個月，川普持續稱呼習近平是他的朋友，在一次俄亥俄州集會他表示，「習主席是好人，他是我的好友。」事實上，川普多次強調，他不會因為美中不公平的貿易關係而指責中國，他7月告訴記者，「再次說明，我不怪習主席，我怪的是前任領導讓這種事情發生。」

某種程度上，習近平也有所回應。《路透社》報導，俄羅斯聖彼得堡6月舉行的一場經濟論壇，習近平稱川普是他朋友，難以想像中美兩國完全分離的情況。

無論如何，隨著美中貿易戰升級，兩國關係勢必面臨重大考驗。美國2017年《國家安全戰略》寫道，中國、俄羅斯是美國在全球主要的競爭對手，「他們決心讓經濟更不自由、更不公平，發展他們的軍隊，控制訊息以及數據來壓制他們的社會與擴大影響力。」

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關鍵字：川普,習近平,貿易戰,關稅,北美要聞

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