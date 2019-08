川普罕見稱習近平「更大的敵人」　貿易戰互打好友形象破滅

▲川普罕見形容習近平可能是更大的敵人。圖為G20川習會。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

CNBC報導,過往即使美中貿易局勢持續升溫,美國總統川普(Donald Trump)也會稱呼中國國家主席習近平是他朋友,但他23日卻貼上一個新標籤,也就是「敵人」。在一連串貼文中,川普拋出一個疑問,「我唯一的問題是,誰是我們更大的敵人,鮑爾(Jerome Powell,聯準會主席)還是習主席?」

....My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi?