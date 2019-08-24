為保護日本農業地位…美日貿易協議連談3天！　日經濟大臣：有重大進展

▲美國總統川普與日本首相安倍晉三將會決定貿易談判的時間。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

日本與美國進行「雙邊貿易協議」長達3天，經濟大臣茂木敏充表示，談判取得「重大進展」，日本與美國針對貿易談判的方向性已經達到共識。

據《路透》報導，由於21日會談5.5個小時及22日會談4個小時，都無法讓日本與美國對於貿易細節的分歧收窄，因此雙方決定23日繼續協商，期盼縮小在農產品及汽車層面的意見，盡速達成貿易協議。

對於23日的協商，經濟大臣茂木敏充表示，取得了很大的進展，對貿易談判有了方向性。不過此次是最後一次部長級會談，工作細節會由其他官員協商，至於貿易談判如何進行、時間表，將交由正在法國參加G7峰會的日本首相安倍晉三及美國總統川普決定。

另外，茂木敏充也說，他不能透露其他會談細節，不過「談判是為了保護日本的農業地位」，並努力縮小日美差距。

報導指出，川普不滿日美之間巨大的貿易順差，因此很有可能向日本施加壓力，要求限制對美國的汽車出口，並開放被高度保護的農業市場，以此解決川普口中的「不公平貿易失衡」。