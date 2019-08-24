胖白鹿觸陸！中心最快11時登陸台東大武　專家提醒：台北也有風雨

▲氣象局提醒，白鹿颱風暴風圈雖然沒有直接影響大台北地區，但瞬間的強陣風仍不可小覷。（圖／東森新聞提供）

記者陳詩璧／台北報導

白鹿颱風過去幾個小時的強度略為增強，中心最大風速接近中颱的下限，氣象專家賈新興預計颱風中心11時-13時間在台東大武到恆春半島之間登陸的機率高，台東、恆春半島跟花蓮的風雨逐漸明顯，大台北地區也會有間歇性的陣風或雨，彭啟明也提到上午7時暴風圈已觸陸。

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▲氣象局專家彭啟明表示，上午7時白鹿颱風暴風圈已登陸。（圖／翻攝彭啟明臉書）

氣象局副局長鄭明典在臉書上貼出新預報圖，提到「恆春半島南島的預測雨量變高了，其它仍然維持很類似的特徵。由於模式預報很穩定，所以官方路徑預報颱風登陸的時間點就和模式時間差不多，大約是中午過後幾小時內」。從這張圖能清楚看到，白鹿的颱風中心位置明顯。

▲白鹿颱風中心位置明顯。（圖／翻攝中央氣象局網站）

▲氣象專家賈新興提到，白鹿颱風預估11時-13時在台東大武至恆春半島間登陸機率高。（圖／翻攝賈新興臉書）

從氣象局預報的最新資料顯示，「白鹿」近中心最大風速來到每秒30公尺，相當於11級風，這接近中颱的下限每秒32.7公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級暴風圈150公里、10級暴風半徑50公里，以每小時25公里持續朝西北前進，氣象專家賈新興在臉書上寫道，「預估中心可能於今日11-13時，在台東大武至恆春半島間登陸的機率高，中心通過附近50-70公里間是風力最強的區域」。

▲隨著白鹿颱風接觸，蘭嶼清晨已經出現9級風。（圖／翻攝中央氣象局網站）

賈新興也提到，今（24日）白天台東、恆春半島、花蓮的風雨逐漸明顯，大台北也有間歇性的陣風或雨。預測中心可能於13-15時在高屏一帶出海，從現在到中心登陸前是風雨逐漸增強的期間，竹苗一帶也有較焚風出現的機會，登陸後高屏、台南的風雨也會逐漸增強，請避免到海邊觀浪。