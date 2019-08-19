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超商購物「機車踏板獨留娃」　小手小腳露出...媽媽們都心碎了

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▲超商購物「機車踏板獨留娃」　小手小腳露出...媽媽們都心碎了。（圖／翻攝新竹大小事）

▲網友PO出一張照片，引起媽媽們的討論。（圖／翻攝新竹大小事，下同）

記者陳凱力／新竹報導

一名媽媽疑似單獨將小寶寶放在機車踏板上的娃娃推車，再離開到便利商店買東西，附近一名網友看不過去，將照片PO上網，也引起網友討論。大多數網友都認為這樣「母湯」，紛紛發出「唐僧的勸解」苦勸對方，將小小孩留在機車上，可能會被有心歹人抱走，或是遭到機車壓傷，不過也有少數網友認為，每個人有每個人的生存方式，其他人不需要多有質疑。

▲超商購物「機車踏板獨留娃」　小手小腳露出...媽媽們都心碎了。（圖／翻攝新竹大小事）

▲機車的腳踏板上放置了一台簡易型娃娃推車，仔細一看，還能看見推車露出小小的手、腳。

一名網友將照片PO在臉書社團《新竹大小事》，並寫下「這位媽媽為什麼你要把小孩放在外面，然後還淋雨，你就這樣轉身去便利商店買東西，天啊，你在想什麼，不要鬧了好不好…」這名網友並表示，自己身為兩個孩子的媽，一直在外面等這個孩子的親媽才肯走的我，不要認為有放衣服不會淋到雨小孩是很脆弱，我不是要多管閒事只是很錯愕。

照片上只見到一台機車的腳踏板上放置了一台簡易型娃娃推車，仔細一看，還能看見推車露出小小的手、腳，不過附近地板看不出有下雨的痕跡，只是光看露出來的手腳大小，被獨留的小小孩目測應該接近1歲左右，而此PO文一出，也讓媽媽們都心碎了，短短2小時，就湧入4、5百則留言。

大多數網友們認為照片中的媽媽此舉不妥，表示「不怕被壞人抱走嗎？真不知道是親娘嗎？真的是太不應該、無論你是有多緊急？！」、「他不想去也要抱下去，車子倒下去很危險，會壓死」、「賭性堅強的媽媽吧？賭沒有人會抱走小孩、睹沒有車會撞過來、賭小孩不會摔出來，賭贏了一起回家，賭輸了七天後也是會回家的⋯」，更有網友質疑「這是親生的嘛？？」 、「那應該不是她的孩子」。

不過也有少數網友認為不需要評論別人的生活方式，認為原PO和網友是「正義魔人」，「看到這篇文章覺得好傻眼哦，這樣誰以後還敢帶小孩出門阿，會不會以後我幫小孩馬路上撿個拖鞋也會被拍下來譴責...」、「我相信媽媽再店裡應該還是一直看著自己小孩的，只是進去買個東西，想說很快就出來了，或許看起來不甚完善，但不要預先把媽媽想得很負面吧」，更有網友直言，「每個人有每個人生存的模式，不用評論」、「老媽的磨煉出鋼鉄小孩 生死有命 別操煩啦！」。

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關鍵字：新竹大小事,停車,機車,兒少法

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