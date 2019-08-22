北市9月大變革！市府轉運站、景美夜市商圈　2072機車格納收費

▲北市機車格收費擴大。（資料照／記者陳明仁攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市停管處宣布，為有效管理機車停放需求，落實使用者付費原則，市府轉運站902格及景美夜市1,170格，共2,072格機車停車格，將自108年9月2日起納入收費。

目前台北市已有信義商圈等14個區域機車停車格納入收費，停管處指出，考量本市具有台鐵、捷運、公車、客運等充沛大眾運輸資源，為增加路邊停車周轉率，減少長期占用，市府轉運站及景美夜市將成為本市第15及16處納入收費之區域。

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▲北市市府轉運站停車收費擴大。（圖／停管處提供）

停管處表示，為改善收費區域機車停車環境，收費前除設置收費牌面並夾單宣導，設置於道路旁之機車停車格亦將設置回復式導桿以減少機車因推擠溢出停車範圍，停管處也會進行道路及人行道停車空間調整增繪停車格，本次收費範圍市府轉運站及景美夜市等周邊總共新增機車停車空間109格。

此外，機車自主登錄智慧繳費享單單折5元活動持續推動中，108年12月31日前可下載「路邊好停車」、「車P-首都方便停」APP或於LINE搜尋「國雲停車」LINE帳號登錄車號，停妥車後掃描收費牌面下方之QR-code或直接點選路段，完成手機登錄開單後，以「歐付寶」、「街口支付」「LINE Pay」等APP完成繳費，即可享有停車費5元折扣優惠，歡迎民眾多加利用。

▲北市景美夜市停車收費擴大。（圖／停管處提供）