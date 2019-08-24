少女漫畫「變身」是性別平權啟蒙！日本靠「魔法公式」紅超過60年

▲《美少女的美術史》展覽揭露，會變身的少女動漫是日本「兩性平權」觀念的啟蒙。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

你看過多少會「變身」的少女動漫畫？當一位平凡的少女，獲得了「不平凡的力量」，比大人更有能力去對抗惡勢力，展現出勇敢又無所畏懼的一面，日本這樣的「魔法變身」少女漫畫題材在1960至70年代間就已經非常盛行，甚至可說是當地「兩性平權概念的啟蒙」，靠此公式紅到現在超過60年。8/24起在台北「MoNTUE北師美術館」推出的《美少女的美術史》特展，揭露了「少女」形象在動漫、當代藝術及學術、文化發展的進程。

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▲國立台北教育大學「MoNTUE北師美術館」自8/24起推出《美少女的美術史》展覽。（圖／記者林育綾攝）



工藤健志來自日本青森縣立美術館，此次來到台北「MoNTUE北師美術館」擔任《美少女的美術史》策展人，從地下1樓揭開「少女的誕生與開展」，他透露「少女」這個名詞從日本明治中期左右才出現，是因為女孩們開始可以上學，大眾對於「少女」一詞才逐漸有了共識。

▲策展人工藤健志（右1）透露「少女」這個名詞從日本明治中期左右才出現。（圖／記者林育綾攝）

更早以前的女孩沒有機會上學，長大後通常直接嫁為人婦，彷彿跳過了「少女」的過程；但是當日本明治中期的女孩可以開始上學後，少女在學習之外也擁有了享受休閒的時間，便有業者發行專門給少女看的雜誌，還有附錄桌遊等娛樂，讓少女有了消費休閒的行為，進而產生了文化，此後「少女」形象的娛樂與符號逐漸多元。

▲當年的少女桌遊。（圖／北師美術館提供，黃宏錡攝）

▲「變身」題材的少女動漫畫，是日本兩性平權概念的啟蒙。（圖／記者林育綾攝）

而他提到在1960年至70年期間，有非常多的「變身」題材少女漫畫，主角大多都是一名平凡的少女，某天獲得了不平凡的力量，透過「變身」擁有了魔法能力，足以對抗惡勢力、邪派的一方，有時候也會在冒險途中邂逅愛情，是許多少女喜愛的故事情境。

工藤健志說，這些變身系列的少女漫畫，其實正是日本兩性平權概念的啟蒙，展現出少女或女性不只是柔弱、被保護的一方，也可以是擁有力量的、正面積極、勇敢的。「當少女們看了這些故事，也會自我期許成長為堅毅、無所畏懼的一面，很多時候社會的價值觀，都默默受到通俗娛樂的影響。」

而這種「魔法」和「變身」的模式，從當年一直延續到現在超過60年都還很受歡迎，例如2019年還熱播的《光之美少女》動畫，就是延續這樣的模式。

▲後來許多少女漫畫作品都延續「魔法變身」的模式。（圖／記者林育綾攝）

▲▼當年動畫技術尚未發達，要構成少女夢幻的「變身魔杖」在過去並不容易，需要小道具加上專業的器材設備合力呈現。（圖／記者林育綾攝）





▲影／過去動畫技術尚未發達時，「魔杖」是這樣呈現的！

《美少女的美術史》展覽自8/24起在國立台北教育大學的「MoNTUE北師美術館」推出，由林曼麗教授擔任總策劃，她形容這是一場「既通俗又專業」的特展。邀集60多位名家，包括鈴木春信、鏑木清方、高橋真琴、奈良美智、手塚治虫、丸尾末廣⋯等，以超過200幅的經典作品，包括浮世繪、洋畫、日本畫、漫畫；還結合了動畫、雕塑、攝影作品、新媒體藝術，揭開超過300年的「少女形象」文化發展，是台灣首度以斷代史呈現「日本美少女形象」在當代藝術發展中的大展。

美少女の美術史

共同主辦：北師美術館、北投文物館

展覽日期：2019.08.24-2019.11.24（週一休館）

展覽時間：10:00-18:00， 週五、週六延長至21:00

展覽地點：MoNTUE北師美術館

展覽地址：台北市大安區和平東路二段134號

購票請洽官網資訊

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