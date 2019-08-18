「美少女的美術史」展覽8/24推出！60位動漫名家作品+旺福語音導覽

▲《美少女的美術史》展覽將於8月24日在北師美術館盛大推出，邀請旺福樂團代言並錄製語音導覽。（圖、影／MoNTUE北師美術館提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

國立台北教育大學北師美術館將於8月24日盛大推出《美少女的美術史》展覽，將會展出奈良美智、手塚治虫、丸尾末広⋯等超過60多位名家之作，了解當前流動於產業和科技變遷的「少女」形象。此次特展也邀請旺福樂團擔任代言人，以《野生灰姑娘》作為展覽形象曲，更獻聲錄製語音導覽，用生動有趣的說明讓民眾走進「美少女的世界」。

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此次《美少女的美術史》展覽由旺福樂團全員錄製語音導覽，主唱瑪靡(mami) 是電台新聞主播出身，不但為觀眾揭開展覽序曲，也精確又細緻地爬梳「美少女文化」的發展脈絡；而Bass手推機透過平靜又療癒的聲線，詮釋少女與宗教之間的關聯；鼓手肚皮搭配聲音節奏，強調出展覽中的「少女」特色；吉他手姚小民則維持強烈個人風格，用浮誇又幽默的表演方式，為語音導覽留下許多彩蛋，期待觀眾前來親自聆聽。

北師美術館表示，《美少女的美術史》展與福祿文化基金會合作，以圖像文化研究為起點，將會展出鈴木春信、鏑木清方、奈良美智、手塚治虫、丸尾末広……超過60多位名家之作，透過動漫人物作為形象符碼，瞭解當前流動於產業與科技變遷的「少女」形象。

過去北師美術館也曾邀請許哲珮、陳珊妮、吳志寧等人作為「展覽說書人」，導覽效果成效表現廣受好評。這次因應美少女特展豐富多元的內容，涵括面向廣大，邀請旺福團員以各自鮮明的形象特色，詮釋千姿百態的美少女故事。宣傳動畫更邀請曾獲DAA (DesignAwards.Asia) 線上影片類Design of the Day (DOTD)獎項的K4S操刀，期待能為觀眾帶來耳目一新的觀展感受。

旺福表示，很高興有機會能代言《美少女的美術史》展，今年10月27日的旺聖節活動，也藏有一些和美少女展相關的設計巧思，尤其是這次的主視覺海報，更是值得期待的亮點！《美少女的美術史》展覽將於8月24日在國立台北教育大學「北師美術館」推出！



▲國立台北教育大學北師美術館將於8月24日盛大推出《美少女的美術史》展覽。（圖／取自粉專MoNTUE北師美術館）