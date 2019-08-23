「少女」名詞誕生不到100年！《美少女的美術史》結合動漫藝術8/24開展



▲挖掘「少女」的演變！《美少女的美術史》展覽 8/24於「MoNTUE北師美術館」展出。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

國立台北教育大學「MoNTUE北師美術館」自8/24起推出《美少女的美術史》展覽，被形容是一場「既通俗又專業」的展覽，邀集60多位名家，包括奈良美智、手塚治虫、丸尾末廣⋯等作品，結合了學術與動漫、當代藝術，探討「少女」這個不到100年的名詞，其形象在當代藝術發展的進程。



▲《美少女的美術史》展廳可見到超醒目的巨型作品，由當代藝術家Mr. 在台灣現地創作。（圖／北師美術館提供，黃宏錡攝）



▲藝術家Mr. 以Cosplay現身解說作品，在大頭少女眼中包含了「少女關注的世界」。（圖／記者林育綾攝）

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《美少女的美術史》展覽由林曼麗教授擔任總策劃、青森縣立美術館學藝員工藤健志策展，邀集鈴木春信、鏑木清方、高橋真琴、奈良美智、手塚治虫、丸尾末廣⋯等超過60位名家，逾200幅的經典作品，揭示時空跨度超過300年的文化發展，是台灣首度以斷代史呈現「日本美少女形象」在當代藝術發展中的大展。



▲策展人工藤健志介紹，原本在青森縣立美術館的奈良美智作品，此次也搬到台灣展場。（圖／記者林育綾攝）



該策展團隊曾於日本推出「機器人與藝術」展覽大受好評，策展人工藤健志提到，當時「機器人」名稱誕生100周年，還是相當「年輕」的名詞，希望在這麼紀念性的一年，以機器人為主軸做搜集舉辦展覽，而同一團隊4年後重聚，以《美少女的美術史》推出代表性的展覽。



▲「少女」一詞大約在日本明治中期出現，後來也開始產生給少女看的雜誌文化。（圖／記者林育綾攝）

工藤健志說，雖然展覽名為《美少女的美術史》，但其實把「美」拿掉，真正想探討的是「少女」，這名詞從日本明治中期左右誕生，是當女孩開始可以上學時，才逐漸被大眾所共識，因此「少女」一詞跟「機器人」一樣都很新，不到100年，透過此展覽來梳理少女形象的演變。

工藤健志提到，更早以前的女孩沒有機會上學，長大後通常直接嫁為人婦，彷彿跳過了「少女」的過程；但是當日本明治中期女孩可以開始上學後，少女除了學習之外也開始擁有時間享受休閒，當時便有專門發行給少女看的雜誌，還有附錄桌遊，讓少女有了消費娛樂行為，進而產生了文化。

▲▼展覽結合了漫畫、動畫，帶觀眾發覺流行文化為社會價值觀帶來的革新。（圖／記者林育綾攝）



除了展示繪畫之外，也結合了漫畫、動畫，更突破一般展覽通常以年代或地域劃分的形式，打破傳統分類的界線和規則，希望帶給大家不同衝擊的價值觀。



▲要構成少女們夢幻的「變身魔杖」在過去並不容易！需要道具加上專業的器材設備。（圖／記者林育綾攝）

《美少女的美術史》展覽以浮世繪、洋畫、日本畫、漫畫、雕塑、攝影作品與新媒體藝術交織構成，其中也透過知名動漫人物作為形象符碼，了解流動於產業與科技變遷的「少女」形象，帶領人們發覺流行文化與傳統藝術的承襲及表裡關係，爬梳生活史與審美價值發展。



▲ 《美少女的美術史》展覽分為6大子題。（圖／北師美術館提供，黃宏錡攝）

展覽分為6大子題，〈少女的誕生與開展〉、〈躍動少女〉、〈神之少女〉、〈少女心事〉、〈偶像少女〉、〈觀用少女〉，透過具當代議題性主題，譜寫出多元生動的少女樣貌。林曼麗教授說，這是一場結合學術與動漫、當代藝術議題，「是既通俗又專業的展覽！」

期間也將舉辦多場講座、專場導覽、工作坊，進行系統性、多線式的文化論壇。更多《美少女的美術史》及週邊活動資訊，可至「MoNTUE北師美術館」網站查詢。

美少女の美術史

共同主辦：北師美術館、北投文物館

展覽日期：2019.08.24-2019.11.24（週一休館）

展覽時間：10:00-18:00， 週五、週六延長至21:00

展覽地點：MoNTUE北師美術館

展覽地址：台北市大安區和平東路二段134號

購票請洽官網資訊