廢材是寶！台東收整漂流木變身工藝品　網拍千件挹注府庫

▲台東縣府利用漂流木結合在地文化特色創作出精美的工藝品。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

森林在台東是非常珍貴且豐富的自然資源，且覆蓋率達8成是全國各縣市最高，當遭遇天然災害如颱風等，常會產生大量漂流木，台東環境保護局表示，除了具標售價值的依規定統一集運保管外，其他廢棄漂流木則循環再利用變身成為工藝品上網拍賣，收入挹注縣府公庫，讓廢棄漂流木也能變黃金。

▲檜木製作的盤子兼具質感與實用價值，民眾開心網購。

台東擁有美好的環境與自然環境，天災時有不少廢棄漂流木產生，為了將廢棄漂流木做再利用，縣府特別設置一座巨大廢棄物回收再利用中心，進駐在地工藝師傅們將漂流木製作成為家具或藝品等，自2018年至2010年已有1325件作品受民眾青睞在網上搶購，不僅讓資源能循環利用，更結合在地文化特色創作出工藝品，台灣東身為全球第一的好客城市推動永續循環生活是必須的美。

環境保護局說明，巨大廢棄物回收再利用中心製作的廢棄漂流木工藝品，種類繁多且每件作品都由工藝師親自創造極具有地方特色，作品照片上傳到縣府E拍網，民眾可用經濟實惠價格，購買到師傅們精心製作的工藝品，就像由檜木製作的盤子就兼具質感與實用價值，歡迎大家支持資源循環再利用我們都是環境永續的推手。

►腦公！你不可以賴帳喔