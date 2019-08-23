手牽手築人鏈！「單腿哥」撐拐杖也要撐香港　網友感動：催淚過催淚彈

▲有人拍到一位「單腿哥」參加香港築人鏈活動，讓網友相當感動。（圖／翻攝自香港突發事故報料區）



記者林彥臣／綜合報導

香港民眾在8月23日仿效1989年的「波羅的海之路」（The Baltic Way）在港鐵3條共計33公里的路線發起築人鏈活動，向港府傳達爭取自由的決心，就有網友拍到一張照片，只見一位只有一條腿的男士，撐著拐杖參與築人鏈的活動，讓網友相當感動。

▲香港各地民眾發起人鏈運動，手牽手築「香港之路」。（圖／路透）



這張單腿哥撐拐杖參加築人鏈的照片，被網友PO在「香港突發事故報料區」，PO文的網友指出「8/23 9:35，你，妳，您感動了嗎？」9:35分指的就是香港民眾自發參與活動的尖峰時刻，但是並沒有說明照片在香港的哪個地點拍到的。

▲香港民眾發起人鏈運動，手牽手築「香港之路」。（圖／路透）



許多網友看了感動表示，「感受到愛與力量」、「催淚過催淚彈」、「香港人，真係好勇敢」、「我行了很遠…原路見有不只一個坐輪椅的…」、「傷感...都被政府迫出來」。

▲香港民眾在獅子山脊築起光鏈。（圖／路透）



香港網友號召23日晚間進行「香港之路」手牽手活動，至晚間8時左右預定開始時間，香港、九龍各地區市民手牽手共同組成人鏈，同時打開手機的手電筒照明功能，藉此表達訴求，現場有人高喊香港加油，也有人登上香港最高山獅子山，於獅子山脊上形成一道「光鍊」，晚間9點過後，各地民眾陸續解散，活動過程大致平靜，參與者也沒有阻礙交通。

▼各地的築人鏈活動，過程大致平和。（圖／路透）

