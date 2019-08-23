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影／明天放颱風假？白鹿增強　這7縣市「風力達標」

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▲▼白鹿颱風預測。（圖／國家災害防救科技中心）
▲國家災害防救科技中心研判7縣市將面臨7級強風。（圖／國家災害防救科技中心）

生活中心／綜合報導

輕颱「白鹿」週六襲台！已在23日下午14：30發出陸上颱風警報，主要以花東和中南部需要警戒，預估首當其衝的花東、恆春週六一整天風雨都很大。國家災害防救科技中心根據氣象局資料最新研判，白鹿週六侵台風雨最大，其中台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣及雲林縣，將面臨7級強風衝擊。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。 隨著颱風接近，氣象局下午發佈陸警，首波警戒區包含台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及屏東地區。

▲▼白鹿颱風預測。（圖／國家災害防救科技中心）

▲白鹿颱風將在週六影響東部、中南部地區。（圖／國家災害防救科技中心）

請繼續往下閱讀...

氣象局簡正伍婉華表示，下午2點白鹿颱風有再稍微增強，7級風暴風半徑約120公里，預估有7成機率，颱風中心會通過花蓮以南到恆春半島、巴士海峽地區。目前白鹿以每小時25公里的速度持續向西北前進，暴風圈正逐漸朝台灣東南部海面接近，對東南部海面、巴士海峽及台灣海峽南部構成威脅。 從下半天起，隨著颱風接近，東半部地區雲量已經開始增多，也會開始出現間歇降雨，晚上到週六清晨，雨勢會逐漸更加明顯。

另外，北部、東半部及恆春半島沿海，也要注意會有長浪發生，氣象局預估週六東南部海面會有6～7米長浪出現。 週六是颱風影響台灣最明顯的時間點，根據氣象局降水預報，週六凌晨2點至早上8點，雨勢主要集中花東地區，但也會擴展到北部及高雄、屏東；到了早上8點到下午2點，西半部地區都會有些微下雨，此時，東半部、恆春半島地區雨勢增大，主要降雨熱區則集中在東半部、嘉義以南地區，可能會有大雨或豪雨發生，尤其花東要注意豪雨等級以上降雨。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》也在粉專指出，白鹿颱風強度、範圍不夠大，預計風雨分布將呈現「南、東＞北、中」的趨勢，對全台影響集中在週六。屆時花東、恆春一整天風雨都很大，特別是台東至恆春等地需嚴防颱風登陸時的狂風暴雨。至於南部、澎湖待颱風過山後須小心回南現象帶來的強風豪雨；北部、中部風雨感受有限，但北北基受地形影響，仍不時會有強陣風；位於背風面的桃竹苗、中部則要留意焚風。

▲▼白鹿颱風預測。（圖／國家災害防救科技中心）

▲氣象局預估週六東南部海面會有6～7米長浪出現。

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關鍵字：白鹿颱風,輕颱,風雨時程,國家災害防救科技中心

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