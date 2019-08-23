LIVE／白鹿可能增強！台東、屏東納警戒　氣象局曝光最新動態

記者周姈姈／台北報導

白鹿颱風持續逼近台灣，氣象局已於今(23)日下午14時30分發佈陸上警報，台東、屏東和恆春半島皆納首波警戒，在接近台灣前白鹿可能還會增強，預估會以輕颱上限等級影響台灣，其中東半部和南部地區要嚴防局部大雨或豪雨；對此，氣象局將在下午16時30分詳細說明白鹿的最新動態。



▲白鹿颱風已於今日下午14時30分發佈陸警，東半部和南部地區要多注意。（圖／翻攝自向日葵8號衛星）



自今日下半天起，隨著颱風接近，東半部地區的雲量已經開始增多，也會開始出現間歇降雨，尤其是晚上到周六清晨，雨勢會更加明顯。另外，北部、東半部和恆春半島沿海則要留意長浪發生，氣象局預估周六東南部海面會有6～7米長浪出現。

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明(24)日將會是白鹿影響台灣最明顯的時間點，氣象局降水預報指出，從周六凌晨2點至早上8點，雨勢主要集中花東地區，但也會擴展到北部及高雄、屏東；到了早上8點至下午2點，西半部地區都會有些微下雨，此時，東半部、恆春半島地區雨勢增大，主要降雨熱區則集中在東半部、嘉義以南地區，可能會有大雨或豪雨發生，尤其花東要注意豪雨等級以上降雨。



▲白鹿主要降雨熱區集中在東半部和嘉義以南地區，可能會出現大雨或豪雨。（圖／記者李毓康攝）