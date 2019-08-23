「酸腫痛」別輕忽　婦車禍自行換藥膝蓋併發蜂窩性組織炎險截肢

▲婦人車禍膝蓋腫脹，併發蜂窩性組織炎，經清創手術與高壓氧治療，康復出院。（圖／衛福部台中醫院提供）

記者李忠憲／台中報導

跌打損傷導致「酸腫痛」別輕忽！蕭姓婦人車禍導致膝蓋腫一大包，不以為意的她換藥10多天卻發現傷口惡化，就醫才發現竟是「蜂窩性組織炎」上身，嚴重可能要截肢甚至致命。經清創手術輔助高壓氧治療，讓她康復出院。醫師提醒，身上酸腫痛還是應就醫，以免延誤治療。

55歲蕭姓婦人日前因為車禍，左膝蓋腫脹瘀青，她本來覺得還能走路，應該沒事，自行換了10多天的藥。她卻發現腫脹不但沒消，傷口處反而開始出現局部紅熱、變黑情況，趕緊去診所。醫生一看發現已有蜂窩性組織炎狀況，趕快將她轉診去衛福部台中醫院。

台中醫院高壓氧中心主任黃敏旭醫師立刻幫蕭婦進行X光檢查，先排除骨折，經抽血檢驗確認她有罹患蜂窩性組織炎，膝蓋腫脹併有多處深層挫擦傷，傷口周圍皮膚呈現壞死。

▲醫師進行清創手術縫合，並引流一個碗公大的血塊。（圖／衛福部台中醫院提供）

黃敏旭醫師說，經與患者討論後，決定進行清創手術並輔以高壓氧治療，以促進傷口癒合並改善腫漲。手術中也發現皮下積了約一個碗公大的血塊，立刻進行引流並注射抗生素。術後再配合高壓氧治療，促進為血管新生與膠原蛋白生成，讓傷口加速癒合，恢復狀況良好。

他表示，「酸、腫、痛」是日常跌打損傷容易出現症狀，民眾除了應該到醫院就醫，透過照X光來確認是否骨折，對於腫脹要特別小心，尤其紅腫、泛黑都可能是骨頭之外軟組織損傷所引起的積血。

黃敏旭表示，高壓氧治療在醫學上的運用範圍很廣泛，包括耳鼻喉科、胸腔科、重症醫學、整形外科、心臟血管外科、骨科、放射腫瘤科，都少不了它的協助。常見症狀包括中風引起的腦水腫、腦傷後的復健輔助、一氧化碳中毒、二至三度的大面積燒燙傷、困難癒合或潰瘍傷口的照護等。目前台中醫院全新啟用高壓氧單人治療艙設備，民眾若有需求可電話諮詢評估。

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