遇雨必淹！台中大安積水60cm　居民騎「水上摩托車」涉險通過

記者陳玉／台中報導

台中大安區福安路上巧聖先師廟緊鄰溫寮溪，長年飽受溢堤淹水之苦，雖去年中市府有編列預算進行排水護岸加高工程，並增設2部抽水機，但因地勢高低差無法順利啟動抽水機制，日前數次豪大雨來襲，導致排水溝水溢出到路面，造成馬路上有60公分高積水，居民都要騎著「水上摩托車」涉險通過，相當驚險；對此，水利局表示，已檢討抽水站入流及起抽水位，另設置截流溝增加分流量，因涉及私有地取得問題，將會評估可行性。

▲▼台中大安區福安路「遇雨必淹」，居民如騎「水上摩托車」涉險通過。（圖／蔡其昌辦公室提供，下同）



立法院副院長蔡其昌22日邀集相關人士前往福安路會勘，他表示，過去曾爭取預算施作排水設施，但近日豪大雨侵襲，發現先前裝設的抽水機位置過高，導致無法即時啟動抽水，深達1.5公尺的排水溝排水不及，就溢出到路面上，造成當地居民都必須冒險通過，要求市府要儘速做二次更動改善，保障用路人生命安全。

▲蔡其昌22日率市議員施志昌等相關人員前往會勘。



市議員施志昌指出，該處今年已歷經過數次暴雨襲擊，路段可說是「每下必淹」，週末又將迎來颱風「白鹿」，要求市府要有緊急應變措施，建議設置臨時機動抽水機，將路面積水抽到溫寮溪，一同做好防災應變工作。

▲▼台中大安區福安路上排水不及造成淹水。（圖／蔡其昌辦公室提供）



對此，水利局表示，因該處為地勢低窪加上原有農田水利會所管轄的灌溉排水容量不足，過去在鄰近的瓦窯溪畔設置簡易抽水站後，已提升該地方的保護標準，但近來強降雨仍造成淹水，將再檢討抽水站的入流及起抽水位，提供更高的保護標準。

另外，地方建議設置截流溝增加分流量部分，因涉及私有地取得問題，已請區公所調查協助取得，可行性的部分水利局也會協助評估。