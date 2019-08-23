「肥胖白鹿」撲台海陸警齊發！衝撞中央山脈灌豪雨　2地區防「甩尾雨彈」

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白鹿颱風撲台海陸警齊發！衝撞中央山脈灌豪雨　吳德2地區防「甩尾雨彈」

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▲▼「肥胖白鹿」海陸警齊發！衝撞中央山脈灌豪雨　2地區防「甩尾雨彈」。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

▲白鹿持續增強中，侵襲台灣時將達到強度巔峰。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導　

第11號輕度颱風白鹿（Bailu）加速增強直撲台灣，前中央氣象局預報中心主任吳德榮分析，依據颱風路徑潛勢預報圖，白鹿未來移動路線仍從北到南涵蓋全台灣，由於其結構不對稱、走起來就會搖搖晃晃，目前預估暴風圈侵襲最高落在台東、綠島蘭嶼，東半部首當其衝，受中央山脈阻攔影響，降雨熱區落在東北部山區以南，等颱風跨過台灣後，西半部南台灣地區也會有大雨勢。

吳德榮在22日晚間的《三立準氣象》中預報，由於白鹿颱風結構不對稱，較強對流雨在南側，北邊較稀疏，使得未來行進路徑不穩定、走得搖搖晃晃，但不排除白鹿靠近過程中持續增強，尤其侵襲台灣時達到強度巔峰，但跨過中颱機會較低。目前氣象局路徑預測中心線往南修的機率較高，依據暴風圈侵襲潛勢圖，最高落在綠島、蘭嶼、台東，顯示颱風恐往南邊通過台灣。

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▲▼「肥胖白鹿」海陸警齊發！衝撞中央山脈灌豪雨　2地區防「甩尾雨彈」。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

▲▼「肥胖白鹿」海陸警齊發！衝撞中央山脈灌豪雨　2地區防「甩尾雨彈」。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

▲白鹿挾帶肥胖暴風圈，預估從台東附近登陸穿越台灣。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

風雨時程部分，吳德榮指出，23日晚間起，北部、東北部先感應到颱風外圍水氣，出現陣雨，深夜至24日（周六）將有明顯且持續性的降雨，颱風靠近時，東半部首當其衝，雨量最多，熱區落在東北部山區以南，包括花蓮、台東。

他預報，白鹿跨過台灣後，也就是24日午後，南部地區也有一陣子大雨，降雨分布主要在迎風面的東半部及南部地區，其他地區包含中部以北，因位處背風測，受中央山脈阻攔影響，雨量較少。24日整天受颱風影響最大，25日（周日）颱風移至大陸，天氣便逐漸回穩。

氣象局則觀測，輕颱白鹿22日晚間8時中心位在鵝鑾鼻東南方990公里海面上，加速以時速22公里速度，朝西北向台灣移動，侵台機率高，7級暴風圈也擴大至120公里。因颱風中心還在整合中，最新預報路徑有往南修正，預估登陸點落在台東附近，走的速度快、消散也快，至於颱風警報時間，仍維持最快23日清晨5時30分發布海警，下午2時30分發布陸警。

氣象局預估，23日東半部逐漸受颱風外圍雲系影響，轉有局部短暫陣雨，24日颱風最接近，全台有陣雨或雷雨，尤其東半部及南部有局部大雨或豪雨發生；25日颱風逐漸遠離，但颱風外圍環流及西南風或南風環境場，南部仍有陣雨或雷雨，中部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

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▼「肥胖白鹿」海陸警齊發！衝撞中央山脈2地區防「甩尾雨彈」。（圖／中央氣象局）

▲▼白鹿「登陸落點」出爐！80%從台東直穿台灣　災害預報士：周六下午強風豪雨。（圖／翻攝天氣風險公司、中央氣象局、翻攝NOAA）

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關鍵字：氣象,氣象雲,中央氣象局,白鹿颱風,颱風,吳德榮,暴風圈

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