私菸風暴／一通電話讓他從司馬庫斯殺回北檢…有人3天沒睡「頭好痛」

▲台北地檢署偵辦私菸案要角襄閱主任檢察官陳玉萍（左起）、檢察長邢泰釗、主任檢察官陳玉萍、陳淑雲。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

動搖國安局的私菸案偵查1個多月迅速偵結，其實北檢接到這件「天外飛來一案」後，發現複雜程度不下一般重大黑金案，史無前例的動員3名主任帶領6名檢察官組成龐大專案小組，其中有人只是晚上聽到同事需要支援，就義不容辭加入，有人則是好不容易請假帶家人到司馬庫斯度假，一接到長官電話就決定殺回北檢銷假上班。

▲檢察官黃偉臨危受命承辦國安私菸案。（圖為資料照／讀者提供翻攝）

時間回到7月22日晚間，台北司法圈根據媒體報導，熱烈討論私菸案可能適用什麼法律，其中最大共通點就是案子應會依慣例，移送「人贓俱獲」的「事發地點」桃園地檢署，而桃檢豐富的機場緝私經驗，將會告訴大家最後答案。

沒想到調查局新北市調處人員送卷到台北地檢署，檢察長邢泰釗為免被外界批評踢皮球，在毫無心理準備的情況下，在晚上9點左右，收下這件他口中「天外飛來」的案子，並指派由檢察官黃偉承辦，即將調升二審的忠組主任陳淑雲，也接到通知，從回家路上折返回辦公室，擔起專案召集人重責。

▲曾參與網路節目拍攝的檢察官林彥均(左)在私菸案發當晚就加入專案小組。（圖／翻攝台北地檢署）

另名即將調升二審的襄閱主任檢察官陳佳秀，則是在北檢各辦公室探詢，找到白勝文、林彥均2名檢察官，加入協助黃偉整理卷證、訊問10名被移送的特勤人員，雖然隔天順利將吳宗憲、張恒嘉2被告聲押成功，但專案小組也赫然發現，本案並非單純走私案，而是國安與華航長年配合積弊，檢察長邢泰釗點名曾偵辦三中案的主任檢察官王鑫健加入專案小組。

此時王鑫健早已請假，帶著妻小到司馬庫斯度假，才剛開了4、5個小時的山路到達營地，就接到長官電話詢問「多久可以回北檢？」王和妻子稍微討論一下，決定放棄一家人難得的暑假相聚，隔天一早就下山，先把妻小送回家，自己則銷假回北檢，沒想到接下來就連利奇馬颱風假，也要回辦公室加班，妻小期待的暑假完全泡湯。

▲主任檢察官王鑫健(左)放棄與家人在司馬庫斯過暑假的機會，趕回北檢銷假上班。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

從此專案分工由陳淑雲負責國安局涉案部分，王鑫健接手華航部分，專案小組開始陸續前往國安局就訊3天，在此同時還要搜索華航、華膳，幾乎是沒日沒夜的輪班偵訊、分析卷證，有檢察官因連3天沒睡好而覺得「頭好痛」，但案件牽涉到關務程序等許多棘手複雜的法律關係，曾調法務部檢察司辦事的主任檢察官陳玉萍再被點名加入，負責整理法律意見，並協調國安、華航2部分案情分析。

加上先前已加入的檢察官楊冀華、張靜薰、王俊棠，3名主任檢察官與6位檢察官組成史上陣容最浩大的專案小組，每天最少早、晚各1次開會交換意見，再動用到主任檢察官張智堯等同事支援，才終於趕在8月底偵查終結，北檢內部笑稱，專案小組日以繼夜的拼命辦案，根本是要把這件案子送給即將調去高檢署的陳佳秀、陳淑雲2名女主任的升遷賀禮。